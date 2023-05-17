Мировая бюрократия тщится спасти санкции от провала

Как заявил исполнительный вице-президент Европейской комиссии по торговле и экономике Валдис Домбровскис, Евросоюз отмечает необычный рост потоков в соседние с РФ страны, товаров, подпадающих под антироссийские санкции. В том числе, в государства-члены Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Чиновник попросил эти страны «объяснить ситуацию и остановить такие потоки».

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«Недавно страны ЕС начали рассматривать первые досье о нарушении ограничительных мер, принятых в 2022 году. Это касается не только стран ЕС, но также третьих стран, где был замечен необычный рост товарных потоков, включающих подсанкционные товары. Это включает экспорт из ЕС в соседние с Россией страны, в особенности в Евразийском экономическом союзе, а также в другие страны, которые не присоединились к европейским санкциям. Мы попросили соответствующие страны объяснить аномальные потоки и принять эффективные меры для прекращения этого», — цитирует агентство «Прайм» слова Домбровскис на пресс-конференции в Брюсселе по итогам заседания министров финансов ЕС.

Представитель Еврокомиссии пожаловался, что обход европейских санкций ослабляет их эффективность и наносит урон внутреннему рынку ЕС, создавая несправедливую конкуренцию. «Эффективность санкций зависит от их реализации. Прекращение обхода санкций будет фокусом предложенного Еврокомиссией 11-го пакета», — надеется вице-президент ЕК.

Бюрократия плохо просчитала наперед

ЕС так и не понял, что санкции приносят вред в основном самой Европе, говорит финансовый аналитик группы компаний CMS Станислав Бовт. Бюрократия во всем мире, сформировавшись как класс, продолжает рулить экономическими процессами, зачастую абсолютно игнорируя, и, что самое печальное, не понимая законов рыночной экономики и самой сути здоровой конкуренции, отмечает он.

«Многие здравые западные экономисты предупреждали, что санкции не достигнут своих целей. Сегодня мы наблюдаем попытки навязать странам, с которыми у России сложились давние экономические связи, поступиться своими интересами. Правительства неприсоединившихся к санкциям стран, через которые пошел поток товаров в Россию, должно оправдываться перед европейскими бюрократами или думать о благосостоянии своих граждан? Вопрос, на мой взгляд, не риторический, и ответ очевиден», — указывает аналитик.

Как полагает Станислав Бовт, западные бюрократы плохо представляют себе, как реально работают экономические связи, и все запреты с той или иной эффективностью будут преодолены.

Санкции против России запустили новый виток холодной войны между Западом и Россией, отмечает политолог, руководитель коммуникационной группы «Влияние» Никита Донцов. И очевидно, что эта война носит преимущественно экономический характер. Россия защищается, и наша оборона выражается в поиске альтернативных источников поставок, выстраивание новых логистических цепочек.

Безусловно, признает эксперт, санкции вызывают трудности у российских предприятий и ряда отраслей, но по ЕС они бьют еще сильнее. И если там продолжат принимать новые пакеты санкций, то это уже перестанет всех интересовать, сформируется альтернативная экономика, и товары из ЕС станут не конкурентноспособны.

Европейцы потеряли рынок России, и их экономика продолжит стагнировать, что, вероятно, приведет к масштабному внутриевропейскому кризису, когда страны южной Европы не смогут реализовывать свои сельскохозяйственные товары и принимать туристов из России, полагает Никита Донцов. При этом, уверен он, страны Западной и Северной Европы не смогут поддержать деньгами южных партнеров, потому что их промышленность угнетена энергетическим кризисом и отсутствием рынков сбыта.