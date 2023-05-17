Нефть: спрос падает, а российский экспорт растет

Вторник 16 мая цены на нефть завершили довольно уверенным снижением после публикации статистических данных в Америке и Китае. Инвесторы испугались резкого падения спроса на сырье в этих двух крупнейших мировых экономиках. Утром в среду, 17 мая, нефть «стоит на месте», потому что трейдеры предпочитают сохранять осторожность и ждут новых поводов для дальнейших движений. Фьючерсы на нефть марки Brent утром в Токио стоят 74,88 доллара за баррель, на WTI — 70,84 доллара.

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«Трейдеры на рынке энергоносителей просто не могут избавиться от опасений по поводу глобального спроса. Не имеет значения, насколько оптимистично все настроены в отношении второй половины года в Китае — текущая ситуация слишком разочаровывает», — говорит Эдвард Мойя, аналитик OANDA.

Неопределенности добавляет и ситуация с госдолгом США. Переговоры о повышении потолка госдолга продолжают оказывать давление на рынок. Министерство финансов страны уже заявило, что Штаты столкнутся с дефолтом и, соответственно, проблемами в экономике уже 1 июня, если Конгресс не поднимет потолок.

В Китае апрельский рост промышленного производства и розничных продаж не оправдал прогнозов, и это дает основания говорить, что экономика потеряла импульс в начале второго квартала.

«Настроения испортились на фоне застопорившихся переговоров о потолке госдолга США и разочаровывающих доходов ритейлеров. Опасения рецессии снова затянули мировые рынки», — сказала Тина Тен, аналитик CMC Markets.

Рынки, кроме того, внимательно следят за любыми новыми шагами по расширению санкций в отношении России со стороны лидеров «Большой семерки» (G7) — они встретятся в Японии 19—21 мая. G7 намерена усилить контроль за уклонением от санкций с участием третьих стран, стремясь ограничить будущее производство энергоресурсов в России.

Экспорт растет, дисконт сокращается

Цены на нефть нашли новые равновесные уровни в районе 75 долларов за баррель и пока не стремятся далеко отходить от этой отметки, отмечает Игорь Галактионов, эксперт по фондовому рынку «БКС мир инвестиций». Физические рынки остаются слабо насыщенными, и ситуация может усугубиться в следующем месяце, но на бумажном рынке центральной темой остаются риски рецессии и падения спроса в недалеком будущем. Этот сдерживающий фактор не дает котировкам Brent вернуться к отметкам выше 80 долл. за баррель.

Отчет МЭА на этой неделе порадовал, указывает эксперт. Специалисты агентства повысили прогноз по росту спроса на нефть в 2023 году с 2 до 2,2 млн б/с. Во II полугодии агентство ждет дефицит почти 2 млн б/с. Однако рынок остается скептичен, тем более, что другие аналитические агентства, в том числе EIA и ОПЕК, более сдержаны в своих оценках. К тому же макроэкономическая статистика из Китая, с которым связывают большую часть роста спроса в этом году, достаточно противоречива.

В то же время поставки российской нефти растут, продолжает Галактионов. МЭА отметило по итогам апреля новый рекорд с февраля 2022 года. Данные Bloomberg по отслеживанию танкеров показывают, что морские поставки в последние недели также были очень сильны. Это негативный фактор для мировых цен на нефть, но позитивный для российских нефтяников. Эксперт отмечает и постепенное сужение дисконта в цене Urals, который по итогам мая может приблизиться к 20 долл. за баррель после 30—35 долл. за баррель в начале года.

Все не так плохо, хотя и не хорошо

После снижения на прошлой неделе, цены на нефть марки Brent на мировых биржах в настоящий момент торгуются устойчиво выше 75 долларов за баррель. В качестве поддерживающих цены на этом уровне, специалист департамента стратегических исследований Total Research Николай Вавилов выделяет несколько факторов.

Во-первых, опубликован ряд позитивных макроэкономических данных (промышленное производство и розничные продажи за апрель) по Китаю — крупнейшему экспортёру углеводородов. Эти данные оказались хуже консенсус-прогноза аналитиков, но заметно лучше отчётных данных за март, а значит можно говорить о начале восстановления экономики Китая после ковидных ограничений.

Второй фактор — планы США по закупкам нефти в стратегический резерв, продолжает аналитик. Правда, речь идёт о покупке в резерв всего 3 млн. баррелей, что по сравнению с квартальными продажами 26 млн. выглядит как цифра несущественная, но здесь важен сам факт покупки как дополнительный спрос на сырьё, поскольку США из крупного продавца нефти превращаются в покупателя.

Третий фактор — лесные пожары в Канаде, стране крупнейших нефтедобытчиков с объемом производства около 4,6 млн б/с. Большая часть нефтедобывающих мощностей находится в провинции Альберта, где и начались лесные пожары. Из-за увеличения масштаба бедствия на прошлой неделе в провинции была приостановлена добыча сырья. Пожары бушуют уже неделю, и вчера появилась информация об ухудшении ситуации, а значит потребуется больше времени для решения проблемы, что может спровоцировать дополнительный рост цен.

Сегодня инвесторы и трейдеры, отслеживающие цены на нефть, обратят пристальное внимание на отчёт МЭА — Международное энергетическое агентство даст оценку исполнению сделки ОПЕК+ и прояснит перспективы спроса и предложения нефти в 2023 году.

«Что касается динамики цена на нефть к концу недели, то говорить об устойчиво восходящем тренде пока рано, так как факторы, спровоцировавшие падение нефтяных цен на прошлой неделе всё ещё сильны. Но поскольку впереди нас ждёт автомобильный сезон отпусков, а страны ОПЕК+ сократили добычу сырья на 1,2 млн баррелей в сутки, то при отсутствии явно негативных новостей по банковскому сектору США можно ожидать краткосрочный подъём нефтяных котировок в район 80 долларов за баррель», — заключает Николай Вавилов.