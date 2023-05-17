Первый российский банк открыл представительство в Иране

ВТБ первым из российских банков открыл свое представительство в Иране, благодаря поддержке, полученной от Организации по развитию торговли Ирана. Об этом в соцсети сообщил замминистра промышленности и торговли республики Алиреза Пейман-Пак, передает Frank Media.

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«Иранский филиал ВТБ станет эффективным инструментом в переводе части поступлений иностранной валюты в банковскую систему страны, а также в обеспечении прозрачности торговли», — отметил замминистра.

В декабре 2022 года ВТБ первым из российских банков запустил переводы в иранских риалах. Сервис позволяет отправлять деньги в Иран физическим и юридическим лицам по банковским реквизитам в течение одного дня. Сумма одной операции не должна превышать 20 млн рублей и 1 млн в долларовом эквиваленте в месяц.

