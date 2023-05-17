Потребление газа снижено. Во что это снижение обошлось

Итоги последних месяцев показывают, согласно сообщениям Международного энергетического агентства, что, хотя истина лежит где-то посередине между крайними точками прогнозов, в общем события развивались не так, как ожидалось, пишет в «Инфотэк» старший научный сотрудник экономического факультета МГУ, кандидат экономических наук Александр Курдин.

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Трубопроводные поставки из России в 2022 году снизились примерно на 80 млрд куб. м в годовом выражении (впрочем, около 5 млрд куб. м было компенсировано за счет роста поставок СПГ из РФ). Это пока не позволяет говорить о выполнении задачи Еврокомиссии, однако уже оказалось несколько масштабнее ожиданий экспертов. Но с учетом результатов первых месяцев 2023 года сокращение, вероятно, продолжится, и к концу года превысит 110 млрд куб. м, полагает Кудрин.

Наибольшим сюрпризом прошедшего отопительного сезона (то есть периода с октября по март) стало, по мнению эксперта, резкое снижение потребления в Европе. По оценке МЭА, фактически потребление в странах Европы – членах ОЭСР – за последний отопительный сезон сократилось на 16%, или на 55 млрд куб. м.

Не вполне предсказуемой оказалась и структура изменений. Около 20 млрд куб. м экономии газа было обеспечено промышленностью, тогда как прогнозы вообще не рассматривали эту статью экономии всерьез. Но и достигнут результат был, что называется, не от хорошей жизни: он был связан и с сокращениями производства, и с энергосбережением или переключением на другое топливо из-за высоких цен. То есть показатели экономии в этом направлении сильно перевыполнены, но это свидетельствует об избыточном бремени, возложенном на промышленность, и о неустойчивости такого сокращения при активизации роста. Уже сейчас наметился обратный тренд частичного восстановления спроса со стороны промышленности.

Еще около 25 млрд куб. м экономии обеспечили домохозяйства, отчасти тоже из-за высоких издержек. Но здесь важен фактор погоды – мягкой зиме МЭА приписывает около 40% экономии, остальное состоялось благодаря стимулам, в основном в виде высоких издержек.

Зато электроэнергетика обеспечила снижение потребления газа лишь на 10 млрд куб. м, и то прежде всего благодаря снижению спроса на электричество в условиях неважной экономической активности. Но фактор изменения структуры выработки за счет развития альтернативной генерации тоже работает, хотя развитие ветровой и солнечной энергетики отчасти компенсируется проблемами гидро- и атомной энергетики.

