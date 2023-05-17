Россия и Иран подписали межправительственное соглашение по железной дороге Решт — Астара

Железнодорожный участок Решт — Астара в Иране будет строиться во взаимодействии с Москвой.

Соответствующее соглашение подписали министр транспорта РФ Виталий Савельев и министр дорог и градостроительства Ирана Мехрдад Базрпаш, передает ТАСС.

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Участие в церемонии принимали президенты Владимир Путин и Эбрахим Раиси; российский лидер участвовал в ней по видеосвязи. Также на подписании документа, предполагающего совместное финансирование проекта, присутствовал вице-премьер РФ Александр Новак, который находится в Иране с рабочим визитом.

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Как отметил Владимир Путин, магистраль внесет вклад в обеспечение продовольственной безопасности. «Между иранскими городами Рештом и Астарой будет проложена железнодорожная линия протяженностью 162 километра. Казалось бы, это небольшой участок, но ее ввод в строй позволит наладить прямое и беспрерывное, или по-другому еще специалисты говорят, бесшовное железнодорожное сообщение по всей протяженности маршрута Север — Юг», — сказал президент. Глава государства подчеркнул, что взаимодействие по созданию маршрута Север — Юг ведется в тесном партнерстве с Баку. «И мы рассчитываем на скорейшее завершение подготовки в трехстороннем формате, с участием азербайджанской стороны, соглашения о сотрудничестве по развитию железнодорожной инфраструктуры и грузовых перевозок», — сказал Владимир Путин.

По словам Александра Новака, Россия и Иран, в том числе благодаря проекту, намерены нарастить грузооборот по железной дороге к 2030 году в три раза, минимум до 15 млн т. Он уточнил, что в 2022 году общий объем грузооборота между двумя странами составил около 5 млн т с учетом автомобильного транспорта и других маршрутов. «Общий объем грузооборота после реализации этого проекта только железной дорогой составит не менее 15 млн тонн в год, при этом это касается только транзитных грузов. В дальнейшем мы будем расширять соответствующие мощности, и этот проект может стать альтернативой Суэцкому каналу», — заявил Новак.

Вице-премьер также сообщил, что для реализации ж/д проекта в Иране выделяется межгосударственный кредит в €1,3 млрд.

Линия Решт — Астара соединит сухопутные участки международного транспортного коридора Север — Юг, что, в свою очередь, повысит экономическую эффективность транскаспийского маршрута. Предполагается, что отрезок Решт — Астара будет строиться при участии Москвы и Тегерана, а линия Астара (иранский город) — Астара (азербайджанский город) — при участии Москвы, Тегерана и Баку.

Ранее Владимир Путин отмечал, что проект интересен не только России и Ирану, но и всем участникам мировой торговли, поскольку с точки зрения логистики «это существенное дополнение к Суэцкому каналу и к черноморским проливам». Президент отметил, что такое решение «удешевляет маршрут, а значит и конечная цена товаров будет ниже».

В марте первый замглавы РЖД Сергей Павлов заявил, что ориентировочная стоимость строительства участка оценивается в $1,6 млрд. Согласно проектным решениям со стороны Тегерана, создание участка Решт — Астара займет четыре года; в РЖД допускают сокращение сроков.

Международный транспортный коридор Север — Юг объединяет Россию с Индией, Ираном, Азербайджаном и другими странами Южной Азии и Персидского Залива.