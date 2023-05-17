Старое доброе «распределение после ВУЗа» по-новому

«Какое может быть распределение, например, для специальности предпринимателя? Он сам должен создавать рабочие места», — прокомментировал опасения абитуриентов лишиться возможности выбора места работы после ВУЗа ректор Тюменского государственного университета Иван Романчук. Но вообще, многое зависит от намерений самого студента.

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Поправками в «Закон об образовании в Российской Федерации» вводится понятие договора о целевом обучении, в соответствии с которым заказчик (предприятие, которое ждет будущего выпускника) обязуется оплатить студенту учебу и меры поддержки во время обучения (жилье и стипендию). В свою очередь студент должен занять после получения диплома конкретное, ожидающее его рабочее место. Договором предусматривается ответственность за неисполнение сторонами обязательств.

Такой договор востребован, в первую очередь, абитуриентами, которые не смогли поступить на бюджетное обучение и не могут оплачивать свое высшее образование самостоятельно. А ребята и девчата, которые поступят в ВУЗ по результатам экзаменов или готовы платить за учебу, договор с будущим работодателем заключать не должны, объяснили ректоры.

Но и бюджетники могут это сделать, если сами захотят. Скорее всего, многие подумают о такой возможности ближе к выпускным курсам. Студент, желающий иметь гарантию трудоустройства, может заключить договор с тем предприятием, которое выбрал, если предприятие в этом тоже заинтересовано. Предполагается, что в таком случае предприятие будет его патронировать до получения диплома. При этом условия такого договора заказчик и студент определят сами.

«Студенты, которые обучаются за государственный счет, или за свой личный счет, после окончания вуза, как и прежде, могут трудоустраиваться по своему усмотрению», — пояснил участникам видеомоста, организованного РИА Новости 16 мая, ректор Уральского федерального университета имени Б.Н. Ельцина Виктор Кокшаров.

«В этом году наш университет предоставляет около 10 тысяч бюджетных мест для абитуриентов. И после обучения все студенты сами решат, где им работать, хотя ВУЗ, конечно же, всегда готов помочь выпускникам в трудоустройстве», — сказал Кошкаров.

Как рассказал ректор Сибирского федерального университета Максим Румянцев, там для абитуриентов 2023 года выделено 6 тысяч бюджетных мест.

«Но не все проходят по конкурсу, и для них есть предложение от партнеров университета — РусАЛа и других металлургических предприятий. Они предлагают оплатить студентам учебу и быт, предоставлять практику на предприятии, которая также будет оплачиваться. Эти предприятия вносят коррективы в обучение с учетом той специфики, которая необходима для производства. Они вкладывают в своего будущего сотрудника, и он придет на ожидающее его рабочее место», — рассказывает Румянцев.

По словам ректора, с особенным интересом такие предложения рассматривают айтишники, не прошедшие по конкурсу. Им предлагается обучение по специальностям, сочетающим познания в области искусственного интеллекта, металловедения и металлургической промышленности.

В СССР, напомним, распределение после ВУЗа было для выпускника обязательным. Исключение, так называемое «свободное распределение» позволялось лишь обладателям красных дипломов. Порядок этот в позднесоветские годы, разумеется, ругали, как и многое другое в то время.

Немало нынешних выпускников, впрочем, помыкавшись без работы по специальности, могут быть удивлены — чем их родителям, а то и бабушкам с дедушками, не нравилось пресловутое распределение? Но в те годы не было безработицы (еще один потенциальный предмет удивления современного студента), так что гарантированное распределение не ценилось, а многих сковывало. Тем паче, что, скажем, столичного выпускника могли услать куда-то подальше от столиц. А романтикой к 70-м годам «страдали» уже немногие.

Так что далеко не все тогдашние студенты и сегодня, понабив жизненных шишек, согласятся вспомнить былое распределение после ВУЗа как «старое-доброе». Но наверняка немало и таких, кто сегодня смотрит на него благожелательнее прежнего. К тому же, иные реалии вроде скучной работы вдали от дома забываются или издалека не кажутся столь суровыми, а нынешние жесткие или даже сверхжесткие условия вот они, перед глазами. Как, впрочем — и многообразие нынешних возможностей для тех, кто способен ими воспользоваться, в том числе благодаря прилежанию и таланту.

Справедливости ради добавим, что отработав три года, можно было уволиться и вернуться домой. Так что работа по распределению чем-то уравнивала выпускников с теми, кто служил в армии 2 (а на флоте те же 3) года.

От Тюмени до Калининграда и от него до Арктики

Серьезное внимание комбинированным специальностям уделяется и в Тюменском государственного университете.

«Сейчас технологии меняются так стремительно, что многие профессии отмирают буквально за пять лет, поэтому специалист должен уметь обучатся новым компетенциям в течение всей жизни, — сказал ректор Иван Романчук. — Кроме того, студенты хотят не просто получать знания, а еще и уверенность, что есть предприятие, на котором можно их применить. Поэтому студенты тянутся к взаимодействию с отраслями, стремятся к обучению в контакте с предприятиями».

Территориальная специфика этого вуза в том, что многие студенты видят свое будущее в добывающей и нефтехимической промышленности. Студент, который обучается за свой личный счет, может заключить договор с интересующим его предприятием, тогда оно возьмет расходы на образование будущего работника на себя. Может это сделать и студент, обучающийся за счет государства. Тогда он получает гарантию трудоустройства, но и обязанность отработать по контракту на финансирующем его образовании предприятии. Теоретически, это может позволить высвободить бюджетное место для кого-то еще, но на практике закон пока не применялся, поскольку он принят только в апреле. Детали его исполнения уточнит уже будущий учебный год.

В Тюменском университете популярно и обучение на предпринимателя, способного делать стартапы. Оно включает в себя технические, юридические, финансовые знания. Большинство к окончанию вуза уже начинают самостоятельную предпринимательскую деятельность, создают свои малые производства. Как поясняет Романчук, по этой специальности студент вряд ли может рассчитывать на распределение. Он сам должен создавать рабочие места.

По словам ректора, в Тюменском государственном университете ежегодно растет число иностранных студентов. В этом году из-за рубежа приедет на 15% больше первокурсников, чем в прошлом. Их число превысит 1 600 человек.

Может похвастаться притоком иностранных студентов и самый западный из российских вузов — Балтийский федеральный университет им. Иммануила Канта. В основном это молодежь из Китая и Индии. Все жители Индии — прирожденные травники и целители, а в Калининграде они дополняют традиционные здания высшим медицинским образованием.

«Специфика Калининградской области в том, что у нас строится очень много новых предприятий, поэтому на молодых специалистов особый спрос, — пояснил ректор Александр Федоров. — Нашими партнерами являются машиностроительные предприятия, новый завод Росатома, обновляющийся завод Роскосмоса “Факел”. В регионе опережающими темпами развивается солнечная энергетика и многие студенты хотят посвятить себя этой отрасли».

Кроме того, студенты проходят занятия в университетском военно-учебном центре, и желающие на старших курсах могут выбрать офицерскую специализацию и стать профессиональными военными.

Так или иначе, у каждого федерального университета есть своя географическая специфика, которая определяет уклон в образовании.

Как рассказала ректор Северного (Арктического) федерального университета им. Ломоносова Елена Кудряшова, все студенты начиная с первого курса вовлечены в проекты исследования Арктики. А все студенты-судостроители обучаются по системе «завод-втуз», которая подразумевает, что 40% учебного времени они проводят на предприятиях Объединенной судостроительной корпорации. Помимо стипендии им выплачивается зарплата за отработанное время. Так к окончанию вуза молодые специалисты знают свои предприятия, их сложности и перспективы в деталях. При этом оставаться работать на этих предприятиях после окончания вуза бюджетники не обязаны. Но в большинстве своем все-таки остаются.

