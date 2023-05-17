Страна восходящего пузыря

Принято считать, что экономический пузырь в Японии существовал с 1986 по 1991 год, но сдуваться он начал еще в 1990-м. Именно этот год стал переломным для страны, разделив ее экономическую историю на «до» и «после». Фондовый индекс Nikkei 225 достиг своего исторического максимума 29 декабря 1989 года, и примерно тогда случился пик цен на недвижимость, а затем началось многолетнее падение.

Статья по теме: Смена эпохи: В Японии уходит многолетний глава ЦБ, изменивший буквально все

Однажды в нынешнем веке значение основного японского индекса, как и считающегося вторым по значимости Topix, уже ненадолго выходило на уровень 1990 года – это было почти на пике пандемийного «пузыря». И вчера Nikkei 225, прибавив 0,73%, смог обновить только максимум с ноября 2021 года. А вот Topix, подскочив на 0,58%, вышел на уровень августа 1990 года. Пузырь в тот момент уже сдувался – индекс сейчас примерно на четверть ниже своего рекорда 1989 года – но тогда в это еще мало кто верил. Хотя, конечно, некоторые – например, знаменитый инвестор Джереми Грэнтэм, сделавший себе на этом имя и деньги – говорили, что это именно «взрыв пузыря».

Но цены на японские акции еще совсем недавно резко отскакивали после существенного падения, и максимум, что видели многие – что это уже не коррекция, а «медвежий рынок». Однако до нижней точки 2008 года даже с уровней августа 1990-го Nikkei 225 предстояло сложиться еще в 4,5 раза. То, что сейчас он еще не вернулся в те времена, не принципиально. На деле Topix (хотя и не считающийся первым) гораздо показательнее. Дело в том, что он взвешен по капитализации, а не по цене, как Nikkei 225. Последний создан в соответствии с принципами Доу, разработанными еще в XIX веке, и даже назывался с 1975 по 1980 года Nikkei Dow Jones Stock Average. Но сейчас на дворе уже XXI век.

Ралли японских акций способствовали два сошедшихся обстоятельства. С одной стороны, Банк Японии, в отличие от ФРС, ЕЦБ и многих других центробанков, все еще проводит сверхмягкую денежно-кредитную политику, а с другой – это оценили иностранные инвесторы. Согласно данным Токийской биржи, в апреле зарубежные игроки купили японских акций на сумму $15,8 млрд. Это максимум с октября 2017 года, но американские, европейские и даже австралийские инвестбанки стараются поддерживать этот ажиотаж.

Вчера, например, агентство Bloomberg сообщило миру, что Япония быстро становится наиболее привлекательным для инвесторов развитым рынком. Мотивируется это уверенностью в том, что ралли, которое подняло Topix до максимума с августа 1990 года, только ускорится. А подкреплено это мнение ссылками на стратегов Goldman Sachs и Macquarie Group.

По их словам, в пользу бычьего роста говорят реформы корпоративного управления, ведущие к повышению оценки акций, и мягкая денежно-кредитная политика, добавляющая попутного ветра. Экономика, давно страдавшая от дефляции, переживает возрождение ценового давления и рост активности – комбинация, которая отличает ее от стагфляции, которая душит США и Европу.

И рисуемая стратегами картина должна вдохновлять американских «быков» – особенно на фоне их отечественных акций. Она вполне допускает, что исторические максимумы пузыря, державшиеся десятилетиями, все-таки будут переписаны.

«Мы вступили в период двух–трехлетнего бычьего рынка для Японии, и для этого есть основания, – цитировало Bloomberg заместителя руководителя отдела исследований Японии Macquarie Capital Securities Нила Ньюмана. – Японский рынок широк и глубок, ликвидность хорошая, а поскольку и корпоративные доходы сейчас выглядят солидно, это привлечет дополнительное внимание.»

