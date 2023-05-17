«Контрнаступ» уже начался?

Есть основания считать, что «контрнаступ», которого так ожидали от Украины западные спонсоры, и планы которого киевское руководство анонсирует уже не первый месяц, уже начался. Произошло это не сегодня, а еще в начале мая, когда атаки ВСУ на российские позиции стали исчисляться десятками в сутки, а Россия начала активно ликвидировать высокоточными ракетами массово поставляемое Киеву оружие.

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Западные спонсоры разочарованы тем, что не видят масштабных танковых сражений наподобие Курской битвы, или прямого столкновения живой силы, как в Бородино, но они их и не увидят, скорее всего. Сейчас так уже не воюют. А о том, что украинские попытки наступать на позиции ВС России идут полным ходом, красноречиво свидетельствуют фронтовые сводки МО РФ, выдержки из которых представлены ниже.

Если решительный бой уже начался, то становится понятнее, почему наступление, время начала которого обычно принято держать в тайне, постоянно «назначается» на все более поздний срок. Накопив близкое к максимуму количество сил, Киев начал делать то что может, в надежде на успехи на отдельных участках. А также на то, что убыль войск и техники будет компенсироваться пополнением и будущими поставками.

В то же время надо иметь в виду, что современная военная контратака — это не прорыв «всей толпой» на заранее известном узком участке фронта. При таком подходе живая сила и техника ВСУ были бы обречены на быстрое уничтожение. Украинские военачальники предпочли хитрые выпады компактными боевыми подразделениями. Такие удары порой небезрезультатны, чего и не скрывает российское командование в своих официально опубликованных сводках. А чего тут скрывать и стесняться? России противостоит сильный враг, победа над ним не будет легкой.

Пролистаем фронтовые сводки самых последних дней.

С ночи на 17 мая ВСУ предприняли шесть атак на российские позиции в районах населенных пунктов Тимковка Харьковской области, Розовка, Стельмаховка и Новоселовское Луганской народной республики. Это — на купянском направлении. На красно-лиманском — две танковые атаки ВСУ в районе населенного пункта Червонопоповка ЛНР. На донецком направлении было труднее всего: в районах населенных пунктов Красное и Богдановка ДНР российскими войсками отражены семь атак ВСУ. Причем одну из оборонительных позиций войскам РФ пришлось сменить на более глубокую. В итоге — 15 атак за сутки, 115 погибших военнослужащих ВСУ на купянском, 70 — на красно-лиманском и 360 на донецком направлениях.

На херсонском и запорожском направлении ВСУ в этот день не атаковали, но в результате артиллерийских ударов России потеряли до 200 военнослужащих. Из этого можно сделать вывод, что потери тех подразделений ВСУ, которые атакуют российские рубежи, и тех подразделений ВСУ, которые не атакуют, сопоставимы.

Заглянем на сутки назад. 16 мая наиболее сложная обстановка складывалась в районе населенного пункта ДНР Красное, где подразделениями 4-й мотострелковой бригады в течение суток было отражено десять атак со стороны ВСУ. Последние потеряли 70 человек убитыми. А на красно-лиманском направлении атак ВСУ не было, однако потери они понесли такие же - до 65 человек. Можно листать сводки и дальше назад. С начала мая они однотипные: ВСУ в атаке теряют столько же, сколько в тылу рядом с линией фронта. А это значит, что отсиживаться бесполезно. В этом и заключается движущая сила «контрнаступа».

Почему так получилось? К концу апреля киевская власть по политическим причинам собрала у границ подконтрольных России территорий значительные военные силы. С некоторой натяжкой можно предположить, что ничего не понимающий в военном деле президент Украины действительно хотел устроить нечто вроде Бородино или Курской битвы напоказ западным спонсорам. Но командование ВСУ стремилось поступить грамотно, не став концентрировать силы в одном-двух или трех местах. Войска были размазаны по нашей границе.

Оданко украинские командиры, скорее всего, недооценили нашу разведку. Даже рассредоточенные подразделения ВСУ оказались замеченными и стали мишенью для нашей артиллерии и ВКС. Поэтому ситуация вынудила их не сидеть на месте в ожидании снарядов на свою голову, а маневрировать и атаковать с тем, чтобы после набега на позиции ВС России сменить свое собственное расположение на то, которое еще не разведано.

Такой метод ведения войны действительно позволяет генералам ВСУ избегать полного разгрома как можно дольше. Но по данным западных источников, украинская армия потеряла уже более 320 тысяч солдат. Их стараются заменить пополнением из числа почти 400 тысяч мобилизованных и наемников.

По данным МО РФ по состоянию на 16 мая, с начала проведения СВО уничтожены: 427 самолетов ВСУ, 233 вертолета, 4197 беспилотных летательных аппаратов, 422 зенитных ракетных комплекса, 9206 танков и других боевых бронированных машин, 1100 боевых машин реактивных систем залпового огня, 4837 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 10267 единиц специальной военной автомобильной техники. Но все это постоянно компенсируется новыми поставками от западных спонсоров.

И пока Киеву не жаль погибших, а западу — вооружений, этот «контрнаступ» будет продолжаться. Чтобы ускорить процесс его окончания, Вооруженные Силы РФ в ежедневном режиме уничтожают разведанные склады боеприпасов ВСУ, командные пункты и ценную боевую технику высокоточным оружием наземного и морского базирования.

Так 17 мая с моря уничтожен крупный склад боеприпасов на территории судоремонтного предприятия в городе Николаев, 16 мая ракетным комплексом «Кинжал» в городе Киев поражен зенитный ракетный комплекс Patriot производства США, 15 мая в Кривой Луке ДНР уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-37 производства США, а взрыв склада с боеприпасами, содержащими обедненный уран, произошедший 14 мая в Тернополе, из-за своей зрелищности стал лидером по просмотрам во всех соцсетях.

И так каждый день с начала мая, с вероятного начала «контрнаступа». ВСУ идет в атаки, Вооруженные силы РФ их отбивают и взрывают склады и иные важные тыловые объекты противника.

Следует ли ожидать, что «контрнаступ» приобретет более очевидную форму, наподобие концентрированного удара по российским позициям? Конечно, готовиться нужно ко всему. Но решиться на крупную концентрацию войск ВСУ очень трудно, оглядываясь на возможности ВКС России.