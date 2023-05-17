Российские военные нанесли удар по крупному складу боеприпасов ВСУ в Николаеве — Минобороны РФ

Минобороны России опубликовало данные о ходе специальной военной операции.

«Сегодня ночью Вооруженными Силами Российской Федерации нанесен групповой удар высокоточным оружием большой дальности морского базирования по крупному складу боеприпасов, оборудованному на территории судоремонтного предприятия в городе Николаев», — указывается в сообщении ведомства. Уточняется, что цели удара достигнуты, назначенный объект поражен.

В Харьковской области и ЛНР пресечены действия шести украинских диверсионно-разведывательных групп, сообщается в сводке Минобороны. За сутки потери ВСУ на Купянском направлении составили до 115 военнослужащих, две боевые бронированные машины, семь автомобилей, а также гаубица «Мста-Б».

На Красно-Лиманском направлении нанесено поражение подразделениям противника в районах населенных пунктов Невское, Червоная Диброва (ЛНР) и Григоровка (ДНР). «Подразделениями 252-го мотострелкового полка в районе населенного пункта Червонопоповка Луганской народной республики отражены две атаки штурмовых групп ВСУ при поддержке двух танков. Уничтожено свыше тридцати украинских военнослужащих и один танк», — отмечается в сводке. Всего на данном направлении за сутки уничтожено свыше 70 украинских военнослужащих, один танк, два бронетранспортера, самоходная артиллерийская установка «Акация» и гаубица Д-30.

На Донецком направлении штурмовые отряды продолжали вести бои за овладение западными кварталами города Артемовск, информирует Минобороны РФ. «Подразделения "Южной" группировки войск сдерживали противника на флангах штурмовых отрядов. Наиболее сложная обстановка складывалась в районах населенных пунктов Красное и Богдановка Донецкой народной республики, где российскими войсками отражены семь атак ВСУ», — говорится в сообщении. Подчеркивается, что в результате наступательных действий подразделений ВДВ занят более выгодный рубеж обороны. «Авиацией в районе города Артемовск за сутки совершено семь самолетовылетов. Артиллерией группировки выполнены 64 огневые задачи», — уточняет оборонное ведомство. Общие потери Киева на Донецком направлении составили около 360 украинских военнослужащих и наемников, четыре бронетранспортера, пять боевых бронированных машин, два автомобиля, гаубица L-119 производства Великобритании, а также самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», говорится в материале.

Также сообщается, что в районе Авдеевки уничтожен склад боеприпасов 110-й механизированной бригады ВСУ; на Южно-Донецком и Запорожском направлениях потери противника составили около 150 боевиков; на Херсонском — до 40.