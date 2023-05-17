ЦБ дал пояснения по введению банками комиссии за перевод самому себе

Практически все крупные банки начали взимать комиссию за переводы клиентов самим себе из других финансовых организаций.

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Как пишут «Известия», в 2023 году плату за такие переводы начали брать три крупных банка. По сведениям издания, в общей сложности плату за перевод средств из других банков взимают от 15 25 кредитных организаций.

По словам доцента РЭУ им. Плеханова Максима Маркова, основная цель таких комиссий — пресечь утечку денег к конкурентам. Кроме того, перевод средств на счет другого банка подразумевает, что именно через него будут оплачиваться покупки, а это означает потерю заработка в виде возможной комиссии.

Эксперт добавил, что введение комиссии обусловлено достижением определенного объема в операциях по «стягиванию» денег, который банки уже начали ощущать. «Другие игроки из числа топ-50 и далее также могут их ввести по мере роста у них объемов», — отметил он.

В ЦБ между тем сообщили о недовольстве отдельных граждан в связи с такой ситуацией; уточняется, что пока речь идет о единичных жалобах. Регулятор пояснил, что размер таких комиссий банк устанавливает согласно договору с физлицом, изменения имеющихся условий должно согласовываться. Если клиент не согласен с ними, он может обратиться в суд.