ЦБ определил меры дальнейшего регулирования долговой нагрузки заемщиков

Высокий уровень долговой нагрузки населения продолжает оставаться одним из источников уязвимости банковского и микрофинансового сектора. В связи с этим Банк России утвердил на 2023–2024 годы дорожную карту по развитию макропруденциальных инструментов для кредитных и микрофинансовых организаций, ограничивающих долю рискованных займов в общем объеме выдач. В частности, в III квартале предполагается разработать единый норматив для расчета показателя долговой нагрузки заемщика (ПДН), сообщили в пресс-службе ЦБ.

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«Также планируется к 1 апреля 2024 года обязать банки и МФО передавать в бюро кредитных историй (БКИ) сведения о диапазоне ПДН заемщика и способе определения его дохода. Эту информацию из Бюро кредитных историй (БКИ) сможет получить как заемщик, так и потенциальный кредитор (при наличии согласия заемщика). Предусмотрено, что к этому же сроку кредиторы должны будут использовать данные только квалифицированных БКИ для определения среднемесячных платежей заемщика при расчете ПДН», — пояснили в ЦБ.

Кроме того, в следующем году планируется разработать законопроект, в соответствии с которым информация об оплате покупок в рассрочку тоже будет направляться в Бюро кредитных историй.

Первый план мероприятий для минимизации рисков в финансовом секторе, связанных с достижением высокого уровня долговой нагрузки заемщиков, был разработан регулятором на 2021-2022 годы. В частности, были установлены дополнительные требования к капиталу (собственным средствам) финансовых организаций при предоставлении кредитов заемщикам с повышенной долговой нагрузкой, а с 1 января 2023 года начали действовать макропруденциальные лимиты, позволяющие ограничить долю предоставляемых рискованных необеспеченных займов закредитованным гражданам, а также предоставление таких кредитов на длительный срок.

