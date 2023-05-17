В Дели отреагировали на выпады Борреля против Индии из-за российской нефти

Министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар заявил, что главе европейской дипломатии Жозепу Боррелю нужно как следует изучить постановления ЕС, прежде чем призывать к борьбе с индийскими нефтепродуктами из российского сырья.

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«Посмотрите постановления Совета ЕС. Российская нефть, подвергшаяся глубокой переработке в третьей стране, уже не считается российской», — цитирует агентство ANI чиновника предложившего Боррелю «посмотреть постановление совета за номером 833/2014». Таким образом глава индийского МИД отреагировал на слова Борреля о том, что Евросоюзу необходимо принять меры в отношении Индии, которая перерабатывает нефть из РФ для дальнейших поставок в Европу. По его словам, это делается с целью обхода санкций.

Напомним, 5 декабря прошлого года и 5 февраля 2023-го начали действовать эмбарго ЕС на импорт российских нефти и нефтепродуктов соответственно, после чего РФ начала перенаправлять танкеры с ними из Европы в Азию и на Север Африки. На минувшей неделе агентство Bloomberg сообщило о новом максимуме по экспорту нефти из РФ, большая часть которой идет в Индию и Китай, и отметило, что несмотря на введенные Западом санкции отгрузка российского сырья на международные рынки практически не сократилась.

Как писал «Эксперт», Индия, которая обеспечивает почти 80% потребности в нефти за счет ее импорта, в последнее время активно пользуется скидками на российкое сырье и увеличивает его закупки до рекордных уровней.