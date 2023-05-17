Уровень тактико-технических характеристик поставляемых на Украину вооружений западными странами повышается.

Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Как поясняет «Интерфакс», представителя Кремля попросили прокомментировать материал американского публициста, лауреата Пулитцеровской премии Сеймура Херша, в котором утверждается, что группа европейских стран во главе с Польшей тайно призывает Владимира Зеленского завершить конфликт на Украине.

«Я не знаю, как воспринимать данные этого журналиста. Мы воспринимаем конкретные факты. Мы видим, что потоки оружия, амуниции и боеприпасов на Украину увеличиваются. Повышается уровень тактико-технических характеристик поставляемых вооружений», — сказал пресс-секретарь главы государства.

В заметке, которая ранее сегодня появилась на странице Херша на платформе Substack, среди прочего говорится, что Киев решительно отвергает призывы к прекращению конфликта, вследствие чего лишается поддержки соседей.