В МЭА сообщили о рекордных объемах экспорта российских нефтепродуктов и нефти в апреле

Российский экспорт нефти и нефтепродуктов в прошлом месяце стал самым высоким с февраля 2022 года.

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Об этом говорится в ежемесячном докладе Международного энергетического агентства (МЭА). «Российский нефтяной экспорт в апреле вырос на 50 тысяч баррелей в сутки, до 8,3 миллиона баррелей в сутки, что является самым высоким показателем со времен начала военного конфликта в Украине. Поставки нефти выросли на 250 тысяч баррелей в сутки, в то время как экспорт нефтепродуктов снизился примерно на 200 тысяч баррелей в сутки», — указывается в материалах МЭА.

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Аналитики уточняют, что предполагаемые доходы от нефтяного экспорта России в апреле выросли по отношению к марту на $1,7 млрд, до $15 млрд, однако оказались на 27% ниже, чем год назад. При этом в МЭА отмечают, что в первый месяц весны снижение доходов в годовом выражении было более выраженным и составляло 40%.

В докладе сообщается, что экспорт нефти в апреле составил 5,2 млн баррелей в сутки и стал самым высоким с мая прошлого года. Основные покупатели российского сырья в Азии — Индия и КНР — нарастили закупку нефти у РФ до 2,1 и 2 млн баррелей в сутки соответственно. В страны ЕС поступало 400 тыс. баррелей в сутки, в основном, речь идет о трубопроводных поставках из РФ в Венгрию и Словакию и о морских — в Болгарию.

Отмечается, что ключевыми потребителями нефтепродуктов из РФ являются Турция, КНР и Индия, получающие 430 тыс., 220 тыс. и 180 тыс. баррелей в сутки соответственно; остальные объемы распределены между Ближним Востоком, Южной Америкой, Африкой и Юго-Восточной Азией. В общей сложности российских нефтепродуктов экспортировалось 3,1 млн баррелей в сутки, указывается в документе МЭА.

Ранее о рекордных цифрах по экспорту нефти из РФ, большая часть которой идет в Индию и Китай, сообщало агентство Bloomberg.