Российская группировка «Юг» ударами крупнокалиберной артиллерии нанесла удары по скоплению живой силы ВСУ в районе Артемовска и других населенных пунктов.

Об этом рассказал начальник пресс-центра группировки Вадим Астафьев, передает ТАСС.

«Артиллерией крупного калибра Южной группировки войск поражены скопления живой силы украинских войск в районах населенных пунктов Артемовск, Миньково, Курахово и Горняк», — сообщил он.

Астафьев проинформировал, что на соледаро-артемовском оперативном направлении ракетное подразделение группировки «Юг» нанесло удары по пунктам временной дислокации батальонов 24-й и 57-й отдельных механизированных бригад ВСУ. По его словам, расчеты артиллерии уничтожили скопление 110-й отдельной механизированной бригады ВСУ в Авдеевке и 24-й бригады в районе Дзержинского; в ходе контрбатарейной борьбы подразделения Вооруженных сил РФ уничтожили самоходную гаубицу «Акация» в районе Красногоровки и четыре крупнокалиберных миномета Зализнянском, Орехово-Васильевке. Там же реактивными снарядами тяжелой огнеметной системы «Солнцепек» поражено скопление живой силы батальона 127-й бригады территориальной обороны ВСУ.

Авиация Южной группировки войск нанесла удар по укрепрайону и блиндажам 112-й отдельной бригады территориальной обороны ВСУ в районе Григоровки, отметил начальник пресс-центра группировки «Юг», добавив, что в районе Опытного зенитчиками сбит беспилотный летательный аппарат типа «Фурия».