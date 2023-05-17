В ОАК рассказали о планах по созданию площадок для техобслуживания самолетов в Белоруссии

Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК, входит в госкорпорацию «Ростех») в ходе выставки MILEX-2023, которая проходит в Минске с 17 по 20 мая, прорабатывает возможность расширения производственной кооперации с авиапредприятиями Белоруссии.
Как отметили в пресс-службе компании, в свете необходимости импортозамещения и увеличения темпов производства развитие сотрудничества с белорусскими партнерами приобретает особенно важное значение, в связи с чем планируется наладить более тесное взаимодействие с производителями в этой республике; в том числе речь идет о наращивании объема поставок авиационных компонентов, узлов и агрегатов.
«Также прорабатывается возможность создания площадок на территории Беларуси для ремонта и сервисного обслуживания поставленной в республику российской авиатехники», — указывается в сообщении.
Российская корпорация принимает участие в Международной выставке вооружения и военной техники MILEX впервые. На ней ОАК демонстрирует в том числе импортозамещенные версии пассажирских лайнеров МС-21 и SSJ.