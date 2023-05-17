Востребованность Системы быстрых платежей выросла вдвое

За январь — март текущего года через Систему быстрых платежей (СБП) прошло 1,2 млрд операций на 5,4 трлн рублей, что вдвое больше, чем за аналогичный период 2022 года. Если год назад только один человек из 24-х выбирал для оплаты СБП, то по итогам I квартала покупки таким способом совершал каждый четвертый житель страны, сообщили в пресс-службе Банка России.

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«Объем операций в СБП с начала запуска превысил 25,6 трлн рублей. Количество магазинов и сервисных предприятий, в которых можно расплатиться через СБП, за год выросло почти в три раза и на 1 апреля 2023 года достигло 675 тысяч. Причем 9 из 10 таких точек — это представители малого и среднего бизнеса», — сообщили в ЦБ.

В I квартале через СБП прошел 1 млрд переводов почти на 5 трлн рублей, было оплачено 0,2 млрд покупок на 0,4 трлн рублей. Регулятор также отметил рост спроса на переводы юридических лиц гражданам через СБП (страховые выплаты, выплаты от брокеров и т.п). Количество и сумма таких выплат по сравнению с прошлогодними показателями увеличились в 67 и 29 раз соответственно. По итогам I квартала через СБП совершено почти 11 млн выплат гражданам на сумму 45 млрд рублей.

«В отчетном квартале переводами в СБП воспользовался каждый второй житель нашей страны, оплатой товаров и услуг — каждый четвертый. В среднем один гражданин в I квартале 2023 года совершил 16 переводов и оплатил через СБП более шести покупок», — отметили в ЦБ.

