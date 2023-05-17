Все выгоды от завершающейся зерновой сделки получили богатые страны

Срок действия зерновой сделки истекает 18 мая, изначально сделка была заключена 22 июля 2022 года на 120 дней, далее продлевалась 18 ноября 2022 года на такой же срок и 18 марта 2023 года на 60 дней.

В сделке участвовали четыре стороны: Россия, Турция, Украина и ООН.

Все обязательства, взятые сторонами по первой части сделки, выполнялись и выполнены в полном объеме. Поставки зерновых, иного продовольствия, велись по мере отгрузки — с 3-х украинских портов (Южного, Одессы и Черноморска). Россия обеспечивала безопасность прохода торговых судов по специально отведенному коридору, кроме затратной части наша страна никакой коммерческой выгоды не имела.

Все остальные участники, за исключением ООН, имели существенную коммерческую выгоду, так как зерновые и иное продовольствие с Украины продавались с большими уступками, из-за риска захода в украинскую заминированную акваторию.

Изначально черноморская инициатива предполагала поставки дешевого продовольствия в охваченные голодом страны Африки, Азии и Ближнего Востока. Но в ходе реализации сделки голодающие страны получили порядка 4-5% от общего объема вывозимого зерна и иного продовольствия, по линии ВПП ООН.

В основном же вывозимая продукция поставлялась в богатые страны ЕС, Китай, Турцию, Индию, Египет, Иран, Румынию и Южную Корею. Основная часть зерновых поставлена в Испанию, Италию и Нидерланды. Эти страны специализируются на производстве крупного рогатого скота и свиноводстве, поэтому вместо голодающих стран, продукция пошла на корм домашних животных в промышленном масштабе.

По второй части сделки Россия — ООН предполагалось:

разблокировка экспорта российских сельхоз-удобрений и продовольствия;

переподключение Россельхозбанка к платежной системе SWIFT;

восстановление работы аммиакопровода «Тольятти-Одесса»;

возобновление поставок сельхозтехники;

сервисного обслуживания и поставка запчастей поставляемой техники.

За прошедшее время, с момента заключения зерновой сделки ни один пункт из второй части сделки не был выполнен. ООН являясь гарантом сделки, не удосужилась заявить напрямую, по чьей вине не выполняются договоренности. На прямые вопросы, от ООН исходят «обтекаемые» ответы.

Неудивительно, что российская сторона приостановила участие в зерновой сделке. В настоящее время последнее судно DSM Capella с грузом кукурузы из порта Черноморск направилось в Турцию.

Одновременно ранее Президентом России В.В. Путиным было заявлено, что при выходе из зерновой сделки Россия поставит голодающим странам Африки объем полученного продовольствия за период действия зерновой сделки. Причем, поставит бесплатно — это заявление подчеркивает беспрецедентную гуманитарную направленность политики руководства нашей страны.

