ЕС не будет вносить в новый пакет санкций запрет поставок российского трубопроводного газа

Вероятность того, что страны Евросоюза договорятся о включении в новый пакет санкций против России запрет на импорт трубопроводного газа из РФ, крайне низкая.

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Об этом пишет Politico со ссылкой на источник в дипломатических кругах ЕС.

«Очень маловероятно, что это пройдет»», — заявил собеседник издания. По словам другого дипломата, обсуждение очередного пакета санкций «практически завершено», и возможная попытка включить в него «столь серьезную меру», скорее всего, обречена на провал.

До обострения украинского кризиса Россия поставляла около 40% газа, который необходим странам ЕС, в настоящий момент объемы упали до 8%, отмечает Politico.

В воскресенье, 14 мая, Financial Times сообщила, что страны G7 и Евросоюз в рамках 11-го пакета санкций против России планируют запретить импорт трубопроводного газа из РФ на маршрутах, по которым российская сторона сократила поставки. По сведениям газеты, решение, которое лидеры «Большой семерки» готовятся принять на саммите в Японии, должно препятствовать возобновлению экспорта трубопроводного газа из РФ в такие страны, как Польша и ФРГ; аналогичные меры якобы готовятся для нефтепроводов — ограничения могут затронуть северный участок «Дружбы», обеспечивающей нефтью польские и немецкие НПЗ.