Ряд европейских государств во главе с Польшей непублично призывает Владимира Зеленского остановить конфликт на Украине.

Об этом заявил американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш.

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«Группа тайно призывала Зеленского найти способ положить конец конфликту — даже если для этого необходимо уйти в отставку — и позволить начать процесс восстановления своей нации», — написал он на своей странице на платформе Substack. По данным Херша, в группу стран, которые настаивают на таком сценарии, входят прибалтийские и восточноевропейские страны, в том числе Венгрия, Латвия, Литва и Эстония.

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По сведениям журналиста, украинский лидер решительно отвергает эти призывы, вследствие чего лишается поддержки отдельных союзников. «Зеленский не сдвинулся с места… но он начинает терять частную поддержку своих соседей», — утверждает Херш.

Ранее Сеймур Херш со ссылкой на свои источники сообщал, что Зеленский и его команда только за год незаконно присвоили себе не менее $400 млн, которые были выделены Киеву на закупку дизельного топлива. Также, по данным журналиста, украинские министерства «соревнуются» в создании подставных компаний для заключения экспортных контрактов на вооружение и боеприпасы с частными торговцами оружием по всему миру, получая с них откаты; многие из этих структур находятся в Польше и Чехии, утверждает Херш.

Публицист также писал, что Киев оказался в крайне затруднительном положении, а сроки украинского конфликта зависят лишь от того, каким числом соотечественников готов пожертвовать Зеленский. По убеждению Херша, кризис продолжается, поскольку президент США Джо Байден «решил победить на Украине».

В феврале этого года публицист обнародовал результаты собственного расследования, согласно которым диверсию с подрывом «Северных потоков» осуществили спецслужбы США при участии Норвегии.