Акции дня: рынок качает от рекомендаций по дивидендам

Рекомендации по дивидендам взбудоражили российский рынок акций в четверг, 18 мая. Решение совета директоров «Сургутнефтегаза» огорошило трейдеров и акции показали отрицательную динамику («обычка» -3,20% до 24,23 рублей за штуку; -12,86% до 31,89 рублей за штуку). При этом рекомендации по бумагам «Башнефти» спровоцировали рост котировок («обычка» +14,36% до 1680 рублей за штуку; «префы» +17,99% до 1515 рублей за штуку).

Список лидеров торгов в четверг возглавили акции «Башнефти». Совет директоров компании рекомендовал дивиденды за 2022 год в размере 199,89 рублей на обыкновенную и привилегированную акцию (дивдоходность 12,5% и 13,8% соответственно). Это превысило все ожидания аналитиков.

Разрушили надежды рекомендации по выплатам «Сургутнефтегаза»: в размере 0,8 руб. на одну обыкновенную и привилегированную акции по итогам 2022 года (дивдоходность 3,3% и 2,4% соответственно). «Ожидания дивидендов по префам компании у инвестиционного сообщества были гораздо выше», - отметила ведущий аналитик отдела анализа акций ФГ «Финам» Зарина Саидова. При этом коллега Саидовой аналитик Сергей Кауфман и вовсе считает решение по «префам» главным разочарованием дивидендного сезона. «Возможных причин аномально низких дивидендов может быть две. Первой и наиболее вероятной причиной мы считаем полную или частичную конвертацию многомиллиардной кубышки компании в рубли по курсу сильно ниже 70 руб. за доллар, что могло привести к убытку по РСБУ по итогам прошлого года. Вторым и менее вероятным вариантом является отказ "Сургутнефтегаза" от дивидендной политики, но мы не видим предпосылок для этого», - считает Кауфман.

Индекс Мосбиржи к концу торгов упал на -0,06% до 2631,91 пунктов. Индекс РТС снизился на -0,60% до 1033,36 пунктов. Нефть марки Brent по состоянию на 20:08 мск составила 75,59 долларов за баррель (-1,55%). Российская валюта слабела – 80,22 руб. за доллар.