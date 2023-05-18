S&P 500 и сериал «звездный пут»

Вчера основные фондовые индексы США открыли день гэпом. Еще до начала торгов участники переговоров по потолку госдолга США сочли нужным охладить страсти на рынке. Накануне акции упали после того, как очередная встреча президента США и спикера палаты представителей завершилась впустую.

И в среду сначала Кевин Маккарти заявил на CNBC, что в конце-концов, как он полагает, дефолта все-таки не будет. А затем и Джо Байден, отбывая в Японию на встречу G-7, высказался из Белого Дома в том же смысле, но более уверенно.

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Он вернется в Вашингтон в воскресенье, и предполагается, что до этого переговорные позиции сблизят специальные представители демократов и республиканцев. Последние, правда, так и настаивают на снижении расходов бюджета, но первые уже не требуют подъема потолка без всяких условий – торгуются по отдельным статьям.

В остальном же разногласия велики – и не факт, что они будут разрешены до конца недели, как надеются стороны. В среду и Маккарти не стал говорить о том, что достигнут заметный прогресс. Он, правда, сказал, что его воодушевила уже сама готовность Байдена к переговорам. Но это небольшое достижение для противостояния, начавшегося еще зимой.

Между тем времени осталось совсем немного. Хотя до 1 июня, когда, по утверждению министра финансов Джанет Йеллен, возможен дефолт США, еще почти две недели, счет, на деле, идет на часы. Ведь помимо достижения самой договоренности, конгрессу и президенту надо соблюсти все процедуры законотворческого процесса. И если бы Байден не отменил два международных визита, уже сейчас можно было бы готовиться к дефолту.

Как бы то ни было, возможно всякое. И конечно, одних лишь слов о том, что дефолт не является ничьей целью, для долгосрочных покупок акций было мало. А вот для покрытия части «шортов» – вполне достаточно. Тем более для этого нашелся и еще один повод, причем в секторе, где накопилось особенно много коротких позиций.

Банк Western Alliance, давно вызывал подозрения у публики – и не в последнюю очередь из-за названия, похожего на Pacific Western Bank, о котором ходили нехорошие слухи. Его акции «шортили» – с начала года те сложились вдвое. Но других серьезных проблем не наблюдалось, а банк утверждал, что видит приток депозитов. И вчера он отчитался, что те выросли за квартал на $2 млрд – до $49 млрд.

Это привело к взрывному эффекту. На покрытии «шортов» акции Western Alliance Bancorp (материнской компании банка) взлетали на 15,4%, а закрыли день ростом на 10,2%. Не менее заметно оказалось влияние этой новости на другие банки, в том числе и те, бегство клиентов из которых – медицинский факт.

Индекс KBW Regional Banking, благодаря шорт-сквизу, закрыл день ростом на 7,3%. И лидером в его составе стали взлетевшие на 21,7% акции PacWest Bancorp – материнской компании того самого проблемного Pacific Western.

Индекс S&P 500 подскочил на 1,2%. Лучшим в его составе стал, естественно, финансовый сектор, прибавивший 2,1%. При этом тройка лидеров состояла из акций компаний, владеющих региональными банками: Comerica (+12,3%), Zions Bancorporation (+12,1%) и KeyCorp (+8,6%). Но даже после этого все три теряют с начала года более 40%.

В составе Dow Jones Industrial Average, прибавившего 1,2%, лидировали рухнувшие накануне акции Home Depot. А вторыми стали бумаги финансового гиганта JPMorgan Chase.

Индекс Nasdaq Bank взлетел на 6,2%, но в более широком Nasdaq Composite все-таки, что довольно естественно, лидировали акции технологических компаний. И он вырос только на 1,3%.

Отскок на покрытии «шортов» уже к вечеру исчерпал себя, а после закрытия торгов фьючерсы на американские индексы ушли в «красную зону». На деле ведь мало что изменилось.

Риск дефолта не исчез, как и риск затягивания переговоров до последней крайности. В 2011 году первого не случилось, но и второго хватило за глаза для обвала акций. Сейчас же рынок оценивает эти риски довольно ассиметрично – и где-то даже парадоксально.

Страховка от дефолта США вчера, вопреки бодрым комментариям аналитиков, подорожала. Так, годовые CDS прибавили 0,03%. Это, впрочем, непринципиально, ведь они еще в начале мая достигли исторического максимума. С тех пор эти кредитные дефолтные свопы торгуются в три с лишним раза выше пика 2011-го.

А вот пут-опционы на S&P 500, напротив, относительно недороги. 12 лет назад во время истории с потолком госдолга S&P 500 упал на 17% за месяц. По расчетам BofA, даже если он потеряет сейчас вдвое меньше, трейдер, купивший одномесячные путы на 8,5% ниже страйка, увеличит вложения в 35 раз.

«Это дешевые лотерейные билеты», - цитировал вчера Bloomberg стратега Bank of America Гонсало Асиса.

