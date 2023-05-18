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На пресс-конференции, прошедшей 18 мая в Большом театре, организаторы подробно рассказали о Программе гала-концертов, а также раскрыли некоторые детали предстоящего награждения лауреатов. Так, например, Приз: «За Жизнь в искусстве» в этом году будет вручен народному артисту СССР, лауреату государственной премии, хореографу и педагогу Михаилу Лавровскому.

20 июня зрителей ждет Благотворительный Гала-концерт номинантов Приза «Бенуа де ла Данс» 2023 года и Церемония награждения победителей, а 21 июня пройдет Гала-концерт «Звезды Бенуа де ла Данс — лауреаты разных лет».

«Пожалуй, главное, что мне хотелось бы выделить, говоря о программе этого года – как и в прежние годы, Бенуа покажет самые свежие работы, созданные в текущем сезоне в разных странах», – рассказала народная артистка России, лауреат Государственной премии, прима-балерина Большого театра Светлана Захарова.

В первый вечер зрителей ожидает несколько российских и московских премьер: солисты Национального балета Китая покажут фрагмент балета «Куда излить всю мою любовь?» (хореограф Ли Цзюнь - номинант 2023), солистка Казахского национального театра Оперы и Балета им. Абая Малика Ельчибаева в дуэте с Тимуром Мынбаевым станцует свою номинацию – Царицу Шамхат (отрывок из балета «Фрески» хореографии Т. Мынбаева), а прима-балерина сеульского Юнивёрсал-балета Кан Мисон с партнером представят сцену из балета «Миринаэгил» хореографии Чи Пхён-гвон. Артисты Большого театра покажут нашумевшую работу этого сезона Вячеслава Самодурова на музыку Ю. Красавина «Танцемания».

Во второй вечер на сцену выйдут звезды ведущих балетах компаний мира. Большой театр представят: Светлана Захарова, Артемий Беляков, Екатерина Крысанова, Владислав Лантратов, Иван Васильев, Денис Родькин, Элеонора Севенард, Мария Виноградова, Елизавета Кокорева, Семен Чудин; Денис Савин, Ана Туразашвили, Евгения Образцова, Алексей Путинцев. Мариинский театр - Надежда Батоева и Константин Зверев, от Национального балета Китая выступят Цю Юньтин и Ли Вэньтао, Юнивёрсал-балета (Сеул) - Кан Мисон и Донтак Ли, а от Михайловского театра Ирина Перен и Никита Четвериков. В программу вечера включены произведения разных стилей и направлений танцевального искусства.

Информация о Призе:

Международный балетный Приз «Бенуа де ла Данс» (Benois de la Dansе), известный в мире как «Балетный Оскар», присуждается ежегодно за наиболее выдающиеся работы в области хореографии за минувший год.

Приз Benois de la Danse учрежден в 1991 году в Москве Международной ассоциацией деятелей хореографии, ныне Международный Союз деятелей хореографии, был представлен впервые на сцене Большого театра России.

С первого дня существования Программы её художественным руководителем и, по должности, председателем жюри являлся Президент международного Союза деятелей хореографии, выдающийся хореограф Юрий Григорович. В 2022 году он передал свой пост Председателя жюри и художественного руководителя Программы звезде мирового балета, народной артистке России, лауреату Государственной премии, прима-балерине Большого театра Светлане Захаровой. В этом же году Юрий Григорович был объявлен Президентом Приза.