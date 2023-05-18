Биток нарвался то ли на «сезон», то ли на «не сезон»

Бычий рынок биткоина в прошлом нередко завершался тем, что начинали набирать силу альткоины (все криптовалюты, кроме старейшей). Одной из причин этого становилось то, что после мощного рывка вверх и коррекции курс биткоина более или менее стабилизировался, и инвесторы начинали присматриваться к альтернативам.

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Начиналась покупка дешевых и предположительно более доходных токенов – «сезон альткоинов». Причина его прихода не всегда в этом: ею могут быть и просто новые модные тренды (децентрализованные финансы или, скажем, метавселенные), а порой она толком вообще неясна. В любом случае, в такие периоды доминирование биткоина в криптомире (его доля по капитализации) отчетливо снижается.

На этот раз основная причина снижения биткоина и взлета некоторых альткоинов видна довольно отчетливо – 8 мая комиссии в биткоине достигли $30 за транзакцию. И старейшая криптовалюта, еще парой дней ранее штурмовавшая уровень $30 тыс. упала в район $26–27,5 тыс., где, в основном, и находится до сих пор.

Взлет же комиссий майнеров, в свою очередь, стал следствием растущей популярности NFT на основе биткоина. Разного рода мемы, создающиеся сотнями тысяч в сутки, создали в его блокчейне самую настоящую «пробку» из сотен тысяч непроведенных транзакций. И это имело свои последствия уже для альткоинов.

Так, резко вырос интерес к одному из старейших форков (ответвлений) биткоина – litecoin. Он был запущен 12 лет назад в качестве более удобной для транзакций версии и сейчас переживает ренессанс, показывая рекордные объемы транзакций. Пользователи вспомнили про более дешевую альтернативу биткоина – и с 8 мая курс litecoin вырос уже более чем на 20%.

Капитализация лайткоина, по данным CoinMarketCap, за последнюю неделю выросла на 15,5% до $6,9 млрд, что делает его 11-й криптовалютой. У биткоина она за тот же период упала на 1,9%, оставшись, впрочем, на два порядка большей, чем у конкурента – $529,2 млрд.

Но растет востребованность и других лайткоинов. Вчера биткоин прибавил 1,2%, но десятки других валют выросли сильнее – в некоторых случаях рост был двузначным.

Продолжал наращивать успех и лайткоин, взлетевший вчера на 5,5%. А еще более тяжелый токен XRP с капитализацией $23,1 млрд подскочил на 5%. Последний, впрочем, имел и собственные причины для роста, благодаря чему вчера на максимуме дня показывал и вдвое лучший результат. Выпускающая его блокчейн-фирма Ripple, одержала промежуточный успех в своем суде с SEC, настаивающей, что XRP – это ценная бумага. Суд постановил присоединить к делу отчеты одного из сотрудников регулятора, ранее называвшего токен «товаром».

Поддержала ее и вчерашняя громкая сделка, после которой некоторые заговорили, что пресловутая криптозима завершилась – и не просто сезоном альткоинов, а полноценной весной. Дело в том, что Ripple приобрела за $250 млн швейцарскую фирму Metaco, предоставляющую услуги по хранению криптовалюты. Она предоставит ей доступ к широкому кругу привлекательных клиентов, в число которых входят Citi и BNP Paribas.

«Это самая крупная сделка, из тех что мы видели за последний год, – заявил CNBC гендиректор Ripple Брэд Гарлингхаус. – В течение этой криптозимы люди пытались заключить множество сделок, но эта, я думаю, действительно стала признаком крипто-весны.»

