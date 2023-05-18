Дедолларизация: пять активов, которые подрывают американскую валюту

Очевидно, также что накопленных резервов у доллара еще много и что сместить его с пьедестала будет нелегко. Этот процесс, получивший труднопроизносимое название – дедолларизация, наверняка затянется надолго. Вполне вероятно, что в статусе мировой валюты американский доллар отметит не только 80-летие, но и столетний юбилей.

Кстати, дедолларизация очень существенно усилилась в прошлом году по причине введения западных санкций против России. Так что доллар вполне может поблагодарить за ускорение потери своего влияния и доминирующего положения американских и европейских политиков, которые ввели антироссийские санкции не только в экономике и политике, но и в финансовой сфере. Понять желание растущего не по дням, а по часам списка стран ослабить зависимость от американской валюты нетрудно. Мало кому понравится, что их банки так же, как российские, могут отключить от системы платежей SWIFT, или что западные страны заморозят их активы, хранящиеся в западных банках, как они поступили с российскими деньгами.

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Самым мощным противником доллара, не считая, по понятным причинам, евро, является юань. Юань уже превзошел доллар в трансграничных платежах в самой Поднебесной и делает заметные успехи на международных финансовых площадках. Хотя, конечно, его доля в международных платежах и быстро растет, она еще пока очень мала, чтобы бросить доллару реальный вызов. Чтобы понять, почему процесс дедолларизации может растянуться на 2-3 десятилетия, достаточно взглянуть на цифры: доля юаня составляет 2,5%; доллара – 39,4% и евро – 35,8%.

Тем не менее, доллар явно слабеет. Например, менее четверти века назад, в 1999 г., его доля в валютных резервах других стран превышала 70%. По состоянию на конец 2021 г. она опустилась ниже 60%, а в конце прошлого года, по данным МВФ, составляла уже 54%. Кстати, далеко не все потери доллара достаются юаню. Кое-что перепадает и валютам других стран: шведской кроне, например, южнокорейской воне, австралийскому и канадскому тезкам доллара США.

Business Insider выделяет пять активов, которые наиболее успешно подрывают могущество доллара. На первое место среди наиболее опасных противников доллара интернет-издание поставило юань, действительно достигший больших успехов. Достаточно сказать, что с прошлого года все поставки российских энергоносителей в КНР, а товарооборот между Россией и КНР достиг солидных 88 млрд долларов, оплачивались юанем. На этой неделе в один из китайских портов пришел газовоз со сжиженным газом из ОАЭ, впервые оплаченным юанями.

«По действиям Китая, таким, например, как оплата почти всех поставок российской нефти юанями или переход на юани в торговле с Бразилией, очевидно, что Китай хочет, чтобы его валюта вышла на международную арену»,- объясняет глава консалтинговой компании Geopolitical Business из Торонто Абишур Пракаш.

Конечно, занять место доллара юаню будет нелегко. Главным образом, по причине того, что его курс до сих пор определяет китайский центробанк, т.е. в конечном итоге правительство.

На втором месте в списке выступающих против доллара активов стоит золото, которое по традиции покупают инвесторы в такие бурные времена, как нынешние. Сейчас его усиленно закупают не только физические лица, но и центробанки десятков стран, купившие в первом квартале 2023 года 228,4 тонны, что на 176% больше, чем годом ранее. В прошлом году был установлен рекорд по закупкам главными банками планеты желтого металла. Сейчас он равняется 1136 тоннам.

Против американской валюты выступают и цифровые валюты с криптовалютами. Цифровые валюты сейчас не такая уж и редкость. Существует, кстати, уже цифровой формат и у китайского юаня. Не далее как в мае было объявлено о появлении цифрового доллара Зимбабве, поддерживаемого, кстати, золотом. Следует помнить и то, что биткойн сделали государственной валютой в Сальвадоре и ЦАР.

Не лишены честолюбия и в Европе. Союзы союзами, как говорится, а денежки врозь. В данном случае речь идет, конечно, об общеевропейской валюте евро, который является второй по значимости валютой в мире, но при этом, правда, тоже сильно отстает от доллара.

Наверняка станет серьезным противником американского доллара и общая валюта БРИКС, ввести которую планируют Москва, Пекин, Дели, Бразилиа и Претория. Сейчас эта идея благодаря дедолларизации очень актуальна. Ей наверняка уделят много времени на саммите БРИКС, который пройдет в августе в ЮАР.

