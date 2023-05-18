Глава Крыма сообщил о сошедшем с рельсов товарном составе с зерном

В Крыму с рельсов сошли вагоны с зерном, в настоящий момент не производится движение на перегоне Симферополь — Севастополь.

Об этом сообщил глава региона Сергей Аксенов.

«В Симферопольском районе с рельсов сошли вагоны с зерном. Пострадавших нет», — написал он в своем Telegram-канале.

Как пишет «Интерфакс» со ссылкой на экстренные службы, ЧП произошло в 7:45 по московскому времени, с рельсов сошло пять вагонов. Пассажиры по маршруту Симферополь — Севастополь будут доставляться до пунктов назначения автобусами, проинформировал Минтранс региона.

Причиной инцидента стало вмешательство посторонних лиц в работу железнодорожного транспорта, заявили между тем в Крымской железной дороге (КЖД). «Произошел сход грузового поезда в результате произошедшего вмешательства посторонних лиц в работу железнодорожного транспорта», — говорится в сообщении КЖД.

Уточняется, что угрозы экологии нет, на место происшествия направлены восстановительные поезда.

По словам Аксенова, заключение о причинах происшедшего по окончании расследования даст управление ФСБ. Глава Крыма сообщил, что сейчас идут работы по восстановлению движения как товарных, так и пассажирских составов.