Глава Минэкономразвития спрогнозировал рост ВВП России в 2023 году на уровне более 1,2%

Рост ВВП России в текущем году может оказаться чуть выше 1,2%.

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Об этом сообщил глава Минэкономразвития России Максим Решетников в ходе международного экономического форума «Россия — Исламский мир: KazanForum», передает ТАСС.

«Вчера буквально вышли оценки ВВП по I кварталу — сокращение ожидаемое, на 1,9% [в годовом выражении], но оно оказалось существенно ниже оценок экономических ведомств, в том числе и нашего министерства — мы предполагали, что падение в I квартале будет больше 2%. С марта мы видим уже достаточно устойчивый рост. На сегодняшний момент мы ожидаем рост экономики на 1,2%. Но вот данные I квартала говорят о том, что если тенденции сохранятся, то даже, наверное, побольше чуть-чуть увидим», — сказал министр.

Данные Росстата, согласно которым ВВП России в I квартале 2023 года сократился на 1,9% к тому же периоду 2022-го, оказались выше оценок Минэкономразвития. В обновленном прогнозе социально-экономического развития России При статистического ведомства указывается, что рост ВВП страны в 2023 году ожидается на уровне 1,2%, в 2024 году он составит 2%. Инфляция в РФ в текущем году прогнозируется на уровне 5,3%. реальные зарплаты населения вырастут на 5,4%.