Ингушетия заняла лидирующую позицию по СКФО по росту промышленного производства

Глава правительства Ингушетии Владимир Сластенин, который выступил с отчетом перед региональным парламентом, сообщил об успехах субъекта в сфере промышленности и экономики. Он указал, что по итогам 2022 года Ингушетия добилась выдающихся успехов в этом направлении и заняла лидирующую позицию среди регионов СКФО по такому показателю как рост промышленного производства (+10,8%). Сластенин перечислил наиболее выдающиеся достижения в этом направлении. Среди них он назвал запуск обувной фабрики ООО «Фелидже пэлле», выпускающей тактические ботинки для военнослужащих, находящихся в зоне СВО, начало работы комбината детского питания, в течение продолжительного времени остававшегося на простое, ввод в эксплуатацию цеха, где осуществляется сборка модулей очистных сооружений.

В текущем году власти Ингушетии намерены довести до финала ряд важных инвестиционных проектов. Среди них – реконструкция комбината «НЕОН», выпускающего стройматериалы, строительство нескольких заводов: «РИАЛа», продукцией которого являются алюминиевые сплавы, «Бест Бренд», производящего детские санитарно-гигиенические товары, и «Строй-комфорта», комплекса по производству блоков из газобетона.

Также власти Ингушетии собираются создать индустриальный парк «Джейрах» на базе ГУП «Кавдоломит». Этот проект призван привлечь производителей строительных материалов. 500 миллионов рублей из 750 миллионов, в которые оценивается реализация проекта, выделило АО «Кавказ.РФ».

Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов обратил внимание на серьезные усилия властей региона, которые те прикладывают для формирования благоприятной инвестиционной среды и поддержки предпринимателей. По его словам, активное развитие промышленности во многом способствует улучшению экономической ситуации в регионе. Калиматов указал, что благодаря проделанной работе Ингушетии удалось стать лидером по СКФО по росту промышленного производства. Как подчеркнул Калиматов, власти делают все возможное, чтобы привлечь в экономику региона инвестиции и создать положительные условия для успешного развития бизнеса.

Некоторое время назад улучшение инвестклимата в Ингушетии отметил президент России Владимир Путин. Глава государства обратил на это внимание во время ПМЭФ-2022.

Ингушетия успешно развивается и в других направлениях. В частности, она делает успехи в сфере туризма: турпоток в прошлом году увеличился на 3%: республику посетили 105,5 тысячи человек.

Что касается сферы образования, на текущий год запланировано открытие центра опережающей профподготовки для молодых специалистов и преподавателей специальных учебных заведений в рамках проекта «Молодые профессионалы» нацпроекта «Образование».

Также в регионе ежегодно растет число граждан, регулярно занимающихся спортом и физкультурой: их доля достигла 38,2%