Изъятое у коррупционеров жилье смогут продавать на аукционах

Госдума приняла в первом чтении правительственный законопроект, согласно которому недвижимость, поступившая в государственный жилищный фонд в результате коррупционного правонарушения, будет реализоваться в соответствии с законодательством о приватизации. По словам председателя комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергея Гаврилова, закон позволит направлять средства, полученные нечестным путем, на оказание помощи гражданам.

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«Предлагается продавать на аукционе дорогие квартиры по процедуре, применяемой при приватизации. Дорогими считаются квартиры, рыночная стоимость которых превышает в два и более раза сумму, определенную исходя из общей площади, умноженной на среднюю цену квадратного метра жилого помещения в конкретном субъекте РФ. Более дешевые квартиры будут поступать в социальный наем в обычном порядке. Законность при продаже на аукционе будет обеспечиваться действующим законодательством, победителем аукциона будет признан участник, предложивший наиболее высокую цену. Порядок, в том числе в части сроков продажи изъятого имущества, будет аналогичным установленному для проведения аукциона», — пояснил ТАСС Гаврилов.

Ко второму чтению комитет, по его словам, предложит предусмотреть целевое назначение для полученных после продажи этих квартир средств, чтобы их можно было направлять в Фонд развития территорий для переселения граждан из аварийного жилья.

По действующему законодательству, средства, полученные от обращения в доход РФ нечестно нажитого имущества, а также от его реализации, полностью зачисляются в бюджет Фонда пенсионного и социального страхования РФ. По данным Росимущества, сейчас в госказне находятся 140 конфискованных объектов жилого фонда. При этом порядок и основания для отчуждения из федеральной собственности жилых помещений путем их возмездной реализации отсутствуют.