Изъятое у коррупционеров жилье смогут продавать на аукционах

Госдума приняла в первом чтении правительственный законопроект, согласно которому недвижимость, поступившая в государственный жилищный фонд в результате коррупционного правонарушения, будет реализоваться в соответствии с законодательством о приватизации. По словам председателя комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергея Гаврилова, закон позволит направлять средства, полученные нечестным путем, на оказание помощи гражданам.
«Предлагается продавать на аукционе дорогие квартиры по процедуре, применяемой при приватизации. Дорогими считаются квартиры, рыночная стоимость которых превышает в два и более раза сумму, определенную исходя из общей площади, умноженной на среднюю цену квадратного метра жилого помещения в конкретном субъекте РФ. Более дешевые квартиры будут поступать в социальный наем в обычном порядке. Законность при продаже на аукционе будет обеспечиваться действующим законодательством, победителем аукциона будет признан участник, предложивший наиболее высокую цену. Порядок, в том числе в части сроков продажи изъятого имущества, будет аналогичным установленному для проведения аукциона», — пояснил ТАСС Гаврилов.
Ко второму чтению комитет, по его словам, предложит предусмотреть целевое назначение для полученных после продажи этих квартир средств, чтобы их можно было направлять в Фонд развития территорий для переселения граждан из аварийного жилья.
По действующему законодательству, средства, полученные от обращения в доход РФ нечестно нажитого имущества, а также от его реализации, полностью зачисляются в бюджет Фонда пенсионного и социального страхования РФ. По данным Росимущества, сейчас в госказне находятся 140 конфискованных объектов жилого фонда. При этом порядок и основания для отчуждения из федеральной собственности жилых помещений путем их возмездной реализации отсутствуют.