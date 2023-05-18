Доллар выдавливают из ключевой сферы мировой торговли

Диверсификация международной торговли энергоносителями продолжается. Китайский нефтегазовый гигант CNOOC получил первый груз сжиженного газа (СПГ) из Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ), за который заплатил не долларами, как обычно, а юанями. Как сообщает Oil Price со ссылкой на China Daily, речь идет о 65 тыс. тонн СПГ, доставленных газовозом Marweh в регазификационный терминал в заливе Дапэн. Сделка была заключена на Шанхайской бирже.
Китайские СМИ отмечают, что международная торговля в национальных валютах набирает силу. В первую очередь это относится к юаням, доля которых в оплате поставок сырья и товаров начала быстро расти в прошлом году после того, как коллективный Запад отрезал Россию от платежной системы SWIFT и заставил Москву искать ей замену. Сейчас почти все сырье, которое Пекин покупает у России, оплачивается, утверждает Reuters, юанями при помощи международной китайской системы банковских переводов CIPS. Не удивительно, что китайские банки активно расширяют свое присутствие в России.
После 24 февраля 2022 года сырьевой товарооборот между Россией и КНР достиг 88 млрд долларов. Внушительная сумма существенно помогла интернационализации китайской валюты, хотя, справедливости ради следует сказать, что она все еще занимает совсем небольшую часть по сравнению с американским долларом и общеевропейской валютой. На долю юаня приходится, по данным SWIFT, 2,5% международных транзакций в то время, как даже уменьшившаяся доля доллара составляет 39,4%, а евро – 35,8%.
Reuters также приводит прогноз аналитика банка французского банка BNP Paribas, который предсказывает юаню эффект снежного кома, т.е. стремительное увеличение количества стран, которые будут переходить в сферу влияния Поднебесной в финансовой сфере. Кстати, одним из объяснений стремительного и успешного «наступления» китайской валюты на международных финансовых площадках являются антироссийские санкции, особенно в сфере финансов. Естественно мало кому понравится перспектива, что и их активы могут заморозить с такой же легкостью, как российские. Все больше государств возмущаются нескрываемой вепонизацией Вашингтоном доллара, который уже почти 80 лет является главной мировой валютой.
«Конечно, это (дедолларизация) очень длительный процесс, который может растянуться на два-три десятилетия,- комментирует ситуацию в глобальной финансовой системе аналитик Чи Ло.- Думаю, что в ближайшие годы оплата торговли сырьем и особенно энергоносителями будет проходить преимущественно в юанях».
«Китай оказывает большое влияние на спрос нефти и газа,- подчеркивается в заявлении Bank of Communications, пятого в Китае кредитного банка по размерам активов.- Рост использования юаня в ценообразовании и особенно в трансграничной торговле нефтью и газом придаст толчок интернационализации китайской валюты».