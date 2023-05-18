Доллар выдавливают из ключевой сферы мировой торговли

Диверсификация международной торговли энергоносителями продолжается. Китайский нефтегазовый гигант CNOOC получил первый груз сжиженного газа (СПГ) из Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ), за который заплатил не долларами, как обычно, а юанями. Как сообщает Oil Price со ссылкой на China Daily, речь идет о 65 тыс. тонн СПГ, доставленных газовозом Marweh в регазификационный терминал в заливе Дапэн. Сделка была заключена на Шанхайской бирже.

Китайские СМИ отмечают, что международная торговля в национальных валютах набирает силу. В первую очередь это относится к юаням, доля которых в оплате поставок сырья и товаров начала быстро расти в прошлом году после того, как коллективный Запад отрезал Россию от платежной системы SWIFT и заставил Москву искать ей замену. Сейчас почти все сырье, которое Пекин покупает у России, оплачивается, утверждает Reuters, юанями при помощи международной китайской системы банковских переводов CIPS. Не удивительно, что китайские банки активно расширяют свое присутствие в России.