Лавров объяснил, с чем связано продление зерновой сделки

Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров на пресс-конференции в Москве объяснил, с чем связано продление зерновой сделки.

По его словам, сделка касается декларированной задачи обеспечить продовольственную безопасность и обеспечение прежде всего интересов беднейших стран. При этом министр иностранных дел подчеркнул, что продление зерновой сделки никак не связано с внутриполитическими событиями в Турции, передаёт РИА Новости.

«С внутриполитическими событиями, процессами в Турции это никак не связано. Сделка не касалась изначально, когда ее предложил генсек ООН Антонио Гуттереш, Турции или какой-то конкретной страны, она касалась декларированной задачи обеспечить продовольственную безопасность и обеспечение прежде всего интересов беднейших стран», – заявил Лавров.

Как ранее писал «Эксперт», в Кремле подтвердили продление зерновой сделки на 2 месяца. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, проведённые переговоры с участием представителей России Турции, Украины и ООН дали «определенные надежды», что гарантии для Россельхозбанка по зерновой сделке будут аналогичны подключению к SWIFT.

Напомним, зерновая сделка была заключена в Стамбуле 22 июля 2022 года при участии ООН, России, Турции и Украины на 120 дней и в ноябре продлевалась на тот же срок. Стороны тогда подписали два документа – первый предполагает создание коридора для вывоза продукции из трех украинских портов (Черноморска, Одессы и Южного), во втором говорится о снятии препятствий для экспорта российского продовольствия и удобрений.

В марте 2023 года первую часть сделки продлили ещё на 60 дней; вторая часть выполнена не была. 17 мая президент Турции Реджеп Эрдоган сообщил, что зерновую сделку продлили ещё на два месяца, информацию позже подтвердили в МИД РФ, напомнив про «перекосы», которые необходимо исправит.

