Минобороны РФ сообщило об уничтожении в Киеве пяти ЗРК Patriot

Гиперзвуковая ракета «Кинжал» 16 мая уничтожила в Киеве пять пусковых установок и радиолокационных станций комплекса Patriot производства США.

Об этом сообщило накануне вечером российское Минобороны.

«По достоверно подтвержденным данным, 16 мая в результате удара гиперзвуковым ракетным комплексом "Кинжал" в городе Киеве были поражены и полностью уничтожены: многофункциональная радиолокационная станция, а также пять пусковых установок зенитного ракетного комплекса Patriot производства США», — рассказали в ведомстве.

В среду, 17 мая, оборонное ведомство информировало, что российские военные поразили в Киеве комплекс Patriot. Как уточнило «РИА Новости», американский ЗРК уничтожил с помощью гиперзвуковой ракеты «Кинжал» российский истребитель МиГ-31К. Источник агентства отметил, что скоростные характеристики «Кинжалов» позволяют им достигать военных объектов на территории Украины за считанные минуты; системы Patriot не могут оперативно сменить позицию после стрельбы или зарядить новые ракеты в пусковые установки.