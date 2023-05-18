Минобороны сообщило оперативные данные о ходе СВО

Минобороны РФ сообщило оперативные данные о ходе специальной военной операции, продолжающейся на Украине.

Согласно информацию, которую на брифинге 18 января озвучил официальный представитель ведомства генерал-лейтенант Игорь Конашенков, прошедшей ночью ВС РФ нанесли групповые удары высокоточным оружием большой дальности морского и воздушного базирования по крупным складам вооружения и техники иностранного производства, а также резервам противника. Цель ударов была достигнута. Все назначенные объекты поражены. Уничтожены значительные запасы вооружения и боеприпасов ВСУ, а также пресечено выдвижение резервов в районы ведения боевых действий.

На Донецком направлении российские штурмовые отряды продолжали бои по освобождению Артёмовска (украинское название Бахмут) при активной поддержке подразделений ВДВ. Ударами оперативно-тактической и армейской авиации, огнём артиллерии «Южной» группировки войск нанесено поражение живой силе и технике противника в районах населённых пунктов Часов Яр и Богдановка (ДНР). Российской авиацией в данном районе совершено за сутки 7 самолётовылетов. Артиллерией группировки выполнены 72 огневые задачи. Общие потери ВСУ здесь составили до 200 украинских боевиков и иностранных наёмников, 5 автомобилей, 3 боевые бронированные машины, 2 самоходные артиллерийские установки «Гвоздика» и танк.

На Южно-Донецком и Запорожском направлениях ударами авиации и огнём артиллерии группировки войск «Восток» нанесено поражение подразделениям ВСУ в районе населённого пункта Угледар (ДНР). Потери противника составили до 150 боевиков убитыми и ранеными, 5 автомобилей, боевая машина ЗРК «Стрела-10», гаубица FH70 и артиллерийская система М777 производства США.

На Красно-Лиманском направлении оперативно-тактической и армейской авиацией, огнём артиллерии группировки войск «Центр» нанесено поражение живой силе и технике ВСУ в районах населённых пунктов Площанка и Кузьмино (ЛНР). Подразделениями 98-й воздушно-десантной дивизии ликвидированы 2 ДРГ в районе населённого пункта Червоная Диброва (ЛНР). Уничтожено более 75 украинских боевиков, 4 боевые бронированные машины, 2 пикапа и гаубица Д-30.

На Купянском направлении ударами авиации и огнём артиллерии «Западной» группировки войск поражены подразделения ВСУ в районах населённых пунктов Новомлынск и Котляровка (Харьковская область). В результате активных действий подразделений 138-й и 27-й мотострелковых бригад пресечены действия 2-х украинских ДРГ. Общие потери ВСУ составили до 60 боевиков, 2 автомобиля, 2 боевые бронированные машины и гаубица Д-20.

На Херсонском направлении в результате огневого поражения уничтожены более 35 украинских боевиков, 3 автомобиля и боевая бронированная машина.

Истребительной авиацией ВКС РФ в районе населённого пункта Славянск (ДНР) сбит самолёт Су-24 воздушных сил Украины.

Средствами ПВО в районе населённого пункта Новопавловка (Запорожская область) сбит вертолет Ми-8 воздушных сил Украины. Перехвачено 4 снаряда РСЗО HIMARS и «Ураган», сбила 11 украинских БПЛА в ДНР, ЛНР и Запорожской области.

За всё время проведения СВО российские силы уничтожили 428 украинских военных самолётов, 234 вертолёта, 4 208 БПЛА, 423 ЗРК, 9 218 танков и других боевых бронированных машин, 1 100 боевых машин РСЗО, 4 843 орудия полевой артиллерии и миномётов, а также 10 284 единицы специальной военной автомобильной техники.

Как ранее писал «Эксперт», на брифинге 17 мая Конашенков сообщил, что ВС РФ нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности морского базирования по крупному складу боеприпасов ВСУ, оборудованному на территории судоремонтного предприятия в городе Николаев. Цели удара были достигнуты, назначенный объект поражён.