G7 сходит со сцены

Борьба за глобальное влияние вот-вот усилится, поскольку Россия, КНР, США и их союзники наращивают усилия по привлечению на свою сторону правительств стратегически важных развивающихся стран, — полагает автор публикации в агентстве Bloomberg. На ежегодной встрече G7, которая пройдет в Японии 19 мая, фактически будет фиксироваться появление многополярного мира, состоящего из соперничающих группировок.

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По словам источников, знакомых с дискуссиями и документами, на которых ссылаются в Bloomberg, лидеры G7 и ЕС готовятся представить планы по привлечению определенной группы стран в рамках конкуренции с Москвой и Пекином — глобальной «битвой предложений».

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Стратегия предполагает активизацию работы с ключевыми развивающимися странами, такими как Бразилия, ЮАР, Вьетнам и Казахстан. В своей публикации Вloomberg называет их буквально «странами золотой середины» (middle-ground countries), что напоминает знаменитый «золотой миллиард», к которому относятся сами страны «семерки».

Государствам же «середины» присущ, как считается, компромиссный подход к дипломатии на фоне геополитического противостояния. В число целей стратегии входят «индивидуальные планы действий» для каждой страны, определенной в качестве ключевого партнера.

По мнению Bloomberg, этот шаг равносилен признанию государствами «Большой семерки» того, что продуманная дипломатия Китая и предоставление им инвестиций развивающимся странам побеждают риторику Запада. По словам анонимных источников, в основе активизации усилий G7 лежит отход от подхода, основанного в первую очередь на «ценностях», к подходу, который предполагает более ощутимые предложения в таких областях, как торговля и безопасность.

Помощник госсекретаря США по делам Западного полушария Брайан Николс сказал: «Важно, чтобы мы предоставляли странам в нашем полушарии и во всем мире выбор». Политик заявил, что Вашингтону необходимо предложить странам «четкую перспективу и видение того, что они могут сделать, чтобы получить успешную экономику», одновременно давая понять, «что некоторые обещания, которые дают такие страны, как Китай, они не выполняют».

Но примерно в то же время, как лидеры стран G7 встретятся в Хиросиме, председатель КНР Си Цзиньпин проведет саммит «Китай — Центральная Азия» в китайском городе Сиань (с 18 по 19 марта). В июле в Санкт-Петербурге пройдет саммит «Россия — Африка», на который президент РФ Владимир Путин пригласил лидеров африканских стран и общественных организаций. Затем, в августе, лидеры группы БРИКС, которая включает Бразилию, Россию, Индию, Китай и ЮАР, встретятся в южноафриканском Йоханнесбурге. На повестке мероприятия будет перспектива включения в блок 19 потенциальных стран-участников, а также возможность введения общей валюты. Все это выгодно Китаю, который первым предложил ряду стран присоединиться к клубу и выступает за создание альтернативы доллару в рамках торговли между странами БРИКС.

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Два правительственных чиновника из разных «стран золотой середины» заявили Bloomberg, что за последние годы мир кардинально изменился, и западные державы утратили рычаги, которыми они когда-то обладали для оказания политического и экономического давления на развивающиеся страны. Один чиновник выразился просто: западные державы нуждаются в нас больше, чем мы — в Западе.

Этот тренд проявился на прошлой неделе, когда посол США в ЮАР обвинил Преторию в поставках оружия России, что привело к резкому падению южноафриканского рэнда к доллару. Южная Африка была постоянным гостем на саммитах G7 в качестве наблюдателя, но в этом году Япония не пригласила ее. Вместо ЮАР на встречу «Большой семерки» поедет межправительственная организация — Африканский союз, в настоящее время возглавляемый Коморскими Островами.

Министр международных отношений и сотрудничества Южной Африки Наледи Пандор в интервью на прошлой неделе незадолго перед обвинением со стороны США заявил: «Когда президент Байден в начале своего президентского срока говорил о своем подходе к ценностям, я думаю, у него было много сторонников и он вызывал большой интерес. Но я думаю, что нынешняя ситуация затрудняет их убедительность».

Союзники по G7 и раньше пытались противостоять влиянию Китая и конкурировать с его инициативами, но с неопределенными результатами. Пресс-секретарь правительства Японии Нориюки Шиката отметил, что «международное сообщество находится на историческом перепутье, вступая в эпоху, в которой сотрудничество и разделение причудливо переплетаются». По его мнению, текущая ситуация делает стратегическое сотрудничество G7 с развивающимися странами по глобальным вопросам еще более важным. Госсекретарь США Энтони Блинкен на совместной пресс-конференции с премьер-министром Японии Фумио Кисидой 18 апреля заявил в том же духе: «Я думаю, что мы потратили две трети нашего времени на вопросы, представляющие интерес для глобального Юга».

Bloomberg подчеркивает, что в «странах золотой середины» преобладает недоверие и даже обиды в отношении Запада. К примеру, Индия, которая председательствует в G20, хочет сохранить свою стратегическую автономию и будет придерживаться «транзакционного подхода» в своих отношениях с США.

Согласно источникам, знакомых с позицией индийского правительства, на которые ссылаются в Bloomberg, когда дело дойдет до выбора между Западом и Китаем, то Индия поддержит Вашингтон и Четырехсторонний альянс безопасности с США, Японией и Австралией. Но при выборе между Западом и Россией Нью-Дели склонится в сторону Москвы. Индия полагается на РФ в поставках оружия, а индийский истеблишмент в области безопасности и внешней политики с глубоким подозрением относится к США. Все, что предлагает Запад, имеет свою цену, будь то явную или скрытую. Источники сказали Bloomberg, что в отношениях с Москвой таких опасений нет.

Вьетнам — еще одна «страна золотой середины», которая находится в центре внимания G7. Государство пока выигрывает от попыток Запада диверсифицировать производство в обход Китая: американские компании, такие как Apple, наращивают промышленное производство в этой стране. Однако, Вьетнам не может позволить себе игнорировать гигантскую потребительскую базу в КНР. В результате Китай остается главным торговым партнером Вьетнама, а США — на втором месте. Вьетнамские официальные лица при этом сохраняют партнерство с Россией в области безопасности, что в целом характерно и для отношений африканских стран с РФ.

В одном из документов, с которым ознакомились в Bloomberg, излагаются планы действий ЕС по укреплению отношений с четырьмя ключевыми странами: Бразилией, Нигерией, Казахстаном и Чили. Но это может оказаться непростой задачей, особенно это сложно будет сделать в Латинской Америке, где США теряют часть своего традиционного влияния по мере того, как Китай наращивает там свое присутствие. По мнению президента Коста-Рики Родриго Чавеса, Вашингтону необходимо «сбалансировать уровень внимания, поскольку очень немногие страны (прим. в Латинской Америке) остаются верными союзниками Соединенных Штатов».

В связи с этим в рамках своего плана ЕС будет стремиться возобновить стратегическое партнерство с Бразилией. Евросоюз попытается заключить торговое соглашение с межправительственным блоком южноамериканских стран МЕРКОСУР и укрепить сотрудничество в области безопасности и обороны. США также анонсировали план по сбору и передаче $500 млн для поддержки стратегии Бразилии по защите Амазонки. При этом три источника, знакомых с политической ситуацией в Бразилии, рассказали Bloomberg, что в правительстве президента Лулы преобладает мнение, что G7 олицетворяет старый и приходящий в упадок порядок, даже если он все еще имеет символическое значение.