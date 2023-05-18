Мощности российских хранилищ «Газпрома» к зиме выйдут на рекордные уровни

Компания «Газпром» к зимнему сезону 2023-2024 гг. выведет мощности российских хранилищ газа на новые рекордные уровни.

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Как сообщает пресс-служба холдинга, оперативный резерв газа достигнет 72,842 млрд куб. м, максимальная суточная производительность составит 858,8 млн куб. м.

«Для надежной работы ЕСГ в осенне-зимний период 2023/2024 года правление поручило профильным подразделениям и дочерним обществам к началу нового сезона отбора создать оперативный резерв газа в ПХГ на территории России в объеме 72,842 млрд куб. м, а также увеличить потенциальную максимальную суточную производительность хранилищ до 858,8 млн куб. м. Таким образом, показатели выйдут на новые рекордные уровни. В ПХГ на территории Белоруссии оперативный резерв газа составит 1,13 млрд куб. м (максимальный показатель для республики); в ПХГ на территории Армении — 0,107 млрд куб. м», — указывается в сообщении.

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Минувшей зимой оперативный резерв газа в ПХГ составлял 72,662 млрд куб. м, потенциальная максимальная суточная производительность — 852,4 млн куб. м.

Общий объем поставок газа на внутренний рынок по системе «Газпрома» в период с октября по март, согласно предварительной оценке, сопоставим с рекордным уровнем сезона 2021-2022 гг. В частности, 9 января суточный отбор газа потребителями в зоне Единой системы газоснабжения оказался близок к рекорду (1,782 млрд куб. м), а 10 января пиковая суточная производительность ПХГ России достигал одного из самых высоких показателей за последние 10 лет — 634,6 млн куб. м.

Отмечается, что в целом в отопительном сезоне температура наружного воздуха в зоне действия Единой системы газоснабжения России находилась в пределах климатической нормы. «Резкое снижение температуры атмосферного воздуха наблюдалось в первой декаде января 2023 года: минимальная среднесуточная температура зафиксирована на аномально низком уровне — минус 21,2 градуса (на 12,4 градуса ниже климатической нормы для этого месяца)», — напомнили в пресс-службе «Газпрома».

В компании обратили внимание на то, что в отдельные дни декабря, января и марта суточные поставки российского газа в КНР по газопроводу «Сила Сибири» шли с превышением суточных контрактных обязательств.