Независимо от статуса: Минфин предложил сохранить НДФЛ в 13% для работающих из-за рубежа россиян

Правительство подготовило для внесения в Госдуму законопроект о реализации основных направлений налоговой политики. Документ, ранее отозванный на доработку, дополнен нормами о совершенствовании единого налогового счета (ЕНС). Кроме того, он уточняет порядок налогообложения доходов сотрудников российских компаний, уехавших за рубеж. Доходы от их трудовой деятельности будут облагаться по ставке в 13% НДФЛ (или 15% при доходе свыше 5 млн рублей в год) вне зависимости от статуса налогового резидентства, сообщили в пресс-службе Минфина.

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«В законопроект включены положения, уточняющие порядок налогообложения доходов удаленных сотрудников, которые работают с организациями по трудовым договорам и договорам ГПХ — ставка НДФЛ для них устанавливается в размере 13% (или 15% с доходов, превышающих 5 млн рублей в год) вне зависимости от статуса их налогового резидентства», — сообщил замминистра финансов Алексей Сазанов.

Согласно действующему Налоговому кодексу, вознаграждения и выплаты за выполнение дистанционной работы для российской компании не входят в перечень доходов-«исключений», с которых не уплачивается НДФЛ по ставке 30%, в общем порядке предусмотренной для нерезидентов. Налоговое резидентство РФ теряется, если человек находится за границей 183 дня и более в течение одного календарного года. Правительство начало работать над поправками, которые урегулировали бы налогообложение уехавших работников, еще в середине 2022 года.

Замглавы Минфина также сообщил, что законопроект «донастраивает» институт ЕНС по двум важным вопросам. Во-первых, устраняет неопределенность в части механизма погашения ущерба от неуплаты налогов перед государством для освобождения налогоплательщиков от уголовной ответственности. Во-вторых, вносит ряд поправок, которые позволят сохранить в распоряжении регионов возникшую переплату по налогам до завершения проведения камеральной проверки деклараций (расчетов) или до подачи заявления на возврат переплаты налога.

