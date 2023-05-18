«Ответ очень прост»: Дерипаска назвал способ победить инфляцию

Олег Дерипаска разместил в своем Telegram-канале видеозапись интервью, которое дал каналу Fox Business уходящий глава Всемирного банка Дэвид Малпасс. Предприниматель считает, что американский экономист «как будто специально дал ответ на вопрос, так мучающий финансовую власть России: как победить инфляцию, при этом обеспечив экономический рост и повышение доходов беднейших слоев населения».

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«Ответ оказался очень прост. Нужно дать возможность развиваться предложению товаров и услуг, и прекратить концентрировать капитал у государства и в крупных госкорпорациях. А стимулирование роста производства и инвестиций в производственную активность — это, по его мнению, лучший способ борьбы с инфляцией со стороны любого Центрального банка», — написал Дерипаска.

При этом бизнесмен усомнился, что российские «монетарные власти» это признают, так как «у них другие авторитеты».

«И наша ключевая ставка, даже при инфляции меньше 3%, остается на уровне 7,5% годовых. А ЦБ грозится еще и поднять ее, пугая всех миражом экономического спада к концу года. И он точно будет, если ничего не менять. Все это очень печально и продолжается уже не один десяток лет», — резюмировал Дерипаска.