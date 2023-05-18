Пекин заявил, что условия для решения украинского кризиса должны создавать все стороны

Панацеи для решения украинского кризиса нет, все стороны должны обеспечить условия для мирных переговоров.

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Такую позицию озвучил спецпредставитель КНР по делам Евразии Ли Хуэй в ходе встречи с украинскими властями. Как сообщает МИД Китая, 16-17 мая Ли Хуэй посетил Украину, где встретился с Владимиром Зеленским, главой его офиса Андреем Ермаком, министром иностранных дел Дмитрием Кулебой, а также рядом высокопоставленных чиновников. Сообщается, что стороны обменялись мнениями по вопросу политического урегулирования украинского кризиса и китайско-украинским отношениям.

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«Панацеи для решения украинского кризиса не существует, все стороны должны накапливать взаимное доверие и создавать условия для мирных переговоров», — приводятся в сообщении китайского внешнеполитического ведомства слова Ли Хуэя.

Отмечается, что спецпредставитель КНР по делам Евразии изложил украинской стороне позицию Пекина в отношении политического решения украинского кризиса. По его словам, Китай готов содействовать международному сообществу в формировании «наибольшего общего знаменателя» для урегулирования конфликта на основе изложенной ранее Пекином позиции и прилагать собственные усилия для скорейшего прекращения военных действий.

Ранее официальный представитель МИД Китая Ван Вэньбинь сообщил, что Ли Хуэй планирует посетить Украину, Польшу, Францию, Германию и Россию для обсуждения политического урегулирования кризиса.

В конце апреля председатель КНР Си Цзиньпин провел телефонный разговор с Владимиром Зеленским. Последний заявил, что беседа была длинной и содержательной, а также сообщил о назначении посла Украины в Китае. В ходе разговора глава КНР заявил, что Китай направит на Украину и в другие страны специального представителя правительства по делам стран Евразии, чтобы обстоятельно обменяться мнениями по вопросам политического урегулирования украинского кризиса. Позже стало известно, что специальную делегацию возглавит спецпредставитель КНР по делам Евразии, бывший посол Китая в России Ли Хуэй.

Власти Китая в феврале предложили свой мирный план урегулирования украинского конфликта, который включает 12 пунктов, среди которых призывы к прекращению огня, уважению законных интересов всех стран в области безопасности и урегулированию гуманитарного кризиса на Украине. По словам президента РФ Владимира Путина, многие пункты китайского плана могут быть взяты за основу урегулирования, когда к этому будут готовы на Западе и в Киеве.