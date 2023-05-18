Пресс-секретаря Белого дома раскритиковали из-за «бегства» после вопроса о деле Трампа

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер подверглась критике из-за того, что внезапно прервала брифинг и удалилась после вопроса о расследовании якобы связей бывшего президента США Дональда Трампа с Россией на выборах 2016 года.

Об этом пишет The Daily Mail.

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Уточняется, что журналист RealClearNews Филип Вегманн спросил Жан-Пьер о мнении администрации Джо Байдена по поводу доклада спецпрокурора Джона Дарэма, в котором говорится, что ни правоохранительные органы, ни разведывательное сообщество не обладали какими-либо весомыми доказательствами «сговора». Пресс-секретарь переадресовала вопрос в минюст США, однако Вегманн продолжил добиваться от нее ответа, напомнив, что Байден часто говорил о независимости минюста и ФБР, в то время как доклад Дарэма свидетельствует об обратном. Кроме того, журналист поинтересовался, согласен ли нынешний президент с выводом спецпрокурора о том, что ФБР нуждается в реформе.

После этого Жан-Пьер повторила, что вопрос касается минюста США. «Это не то, о чем я собираюсь говорить с трибуны. Как вы только что заявили в своем вопросе, мы верим в независимое министерство юстиции. Это то, что сказал президент, когда он баллотировался, и это то, что президент говорил последние два года», — сказала она, после чего ушла с трибуны.

Как сообщает издание, ответы пресс-секретаря вызвали резкое недовольство американских интернет-пользователей. Отмечается, что в прошлом Жан-Пьер публиковала посты в соцсетях в поддержку обвинений против экс-главы государства, называя его «марионеткой» России.

Ранее на этой неделе был опубликован доклад спецпрокурора Джона Дарэма, в котором указывается на отсутствие реальных доказательств «сговора» Дональда Трампа с Москвой на выборах 2016 года. Дарэм пришел к выводу, что ФБР никогда не следовало начинать расследования по этой теме, и отметил, что спецслужба использовала «сырую, непроанализированную, неподтвержденную информацию».