Путин заявил о положительной динамике российского агропромышленного комплекса

На совещании о ходе весенних полевых работ президент РФ Владимир Путин заявил, что российский агропромышленный комплекс (АПК) в целом показывает положительную динамику.

По словам главы государства, индекс сельхозпроизводства по итогам 2022 года составил 110,2%, передаёт РИА Новости.

«Отмечу, что в целом российский агропромышленный комплекс показывает весьма положительную динамику, – подчеркнул Путин. – Так, по итогам прошлого года индекс сельхозпроизводства составил 110,2%. Был собран рекордный урожай зерна – почти 158 млн тон».

Как подчеркнул российский лидер, это рекорд – «за новейшую историю такого ещё не было».

Ранее «Эксперт» писал, что российское правительство приняло решение направить дополнительные 10 млрд руб. на поддержку производителей зерна.

Согласно распоряжению о компенсации части затрат аграриев на производство и реализацию зерновых культур, которое было подписано 11 мая, средства, которые выделят из федерального бюджета, получат в общей сложности 65 субъектов РФ. В результате чего сельхозпроизводители смогут восполнить до 50% затрат на производство и реализацию пшеницы, ржи, ячменя и кукурузы.