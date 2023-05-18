Российский «Бородач» для городских боев: ВС РФ получили новый вид оружия

ВС РФ получили на вооружение новый пехотный огнемёт «Бородач» для городских боев.

Об этом рассказал заместитель генерального директора концерна «Техмаш» (управляющая компания – холдинг «Технодинамика» госкорпорации «Ростех») Александр Кочкин.

По его словам, МРО-А, или «Бородач» – ручной малогабаритный пехотный огнемёт, являющийся аналогом реактивной противотанковой гранаты.

«Только его боевая часть оснащена термобарическим составом, – цитирует Кочкина РИА Новости. – Можно сказать, что это одноразовый гранатомёт. Он уже принят на вооружение российской армией. Разработка предназначена для городских боёв».

Между тем, в пресс-службе «Ростеха» добавили, что малогабаритный реактивный огнемёт МРО-А, который впервые был представлен на международной выставке MILEX-2023 (Минск, Белоруссия), предназначен для поражения живой силы, находящейся в зданиях, оборонительных сооружениях, а также в автомобильной и легкобронированной технике.

Как ранее писал «Эксперт», Кочкин сообщил, что «Техмаш» запустил серийный выпуск новейшей авиаракеты повышенного могущества «Бронебойщик». По его словам, ракета уже принята на вооружение и пошла в серию, в этом году мы уже сможем увидеть её применение в зоне проведения спецоперации.