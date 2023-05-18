«Ростех» создаст холдинг, в который войдут свыше 15 нефтехимических предприятий

Госкорпорация «Ростех» объявила о создании холдинга, который объединит не менее 15 предприятий с компетенциями в сфере химии и нефтехимии.

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Как сообщает пресс-служба корпорации, целью новой структуры будет импортозамещение в сегментах востребованной химической и нефтехимической продукции, в том числе для авиапромышленности, ТЭК и медицины.

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«В числе приоритетных изделий — самолетные системы жизнеобеспечения, самоспасатели для горняков, респираторы, газоанализаторы, костюмы химзащиты, обеззараживающие системы для медицины и многое другое. В этих сегментах продукции наблюдается повышенный спрос, который усилился с уходом зарубежных поставщиков», — указывается в сообщении.

На данный момент известно, что в состав холдинга войдут 13 предприятий корпорации «Росхимзащита», производящих средства индивидуальной и коллективной защиты, Институт пластмасс им. Г.С. Петрова (производитель полимерных и композиционных материалов), Государственный научно-исследовательский институт химии и технологии элементоорганических соединений, который занимается разработкой и производством борорганической, элементоорганической и кремнийорганической продукции, и ряд других структур.

Головной компанией будет «Союзхимэкспорт», специализирующийся на торговых операциях в сфере нефтегазохимии. Возглавит холдинг гендиректор этой организации, Алексей Станкин. Планируется, что на базе холдинга будут запущены в том числе новые производства, объем инвестиций в них предварительно оценивается в 4 млрд руб.

«В результате компания в перспективе двух-трех лет сможет занять ряд перспективных ниш, где до недавнего времени преобладали зарубежные производители», — подчеркивается в пресс-релизе.

В числе перспективных проектов холдинга — создание производства компонентов для систем жизнеобеспечения пассажиров и экипажей самолетов МС-21 и SSJ-New, отмечается в материале пресс-службы госкорпорации.