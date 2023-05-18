Рубль выполнил фигуру «боевой разворот»

С открытием торгов в валютной секции Московской биржи рубль продолжил дешеветь. Правда, уже не такими высокими темпами, как последние 4 дня. По ходу торгов было видно, что покупатели долларов и юаней постепенно уходят с рынка.

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После обеда курс развернулся: спекулянты стали активно покупать рубль, фиксируя заработанную за 4 дня падения российской валюты прибыль. Причем разворот произошел от отметки 81 руб. за доллар. Таким образом, пара доллар-рубль не дошла 50 копеек до технического сопротивления 81,5.

Краткосрочные риски удержания доллара против рубля велики. В самые ближайшие дни на рынок с большим объемом продаваемой валюты могут выйти экспортеры, которым уже на следующей неделе понадобятся рубли для уплаты налогов. Кроме того, наступает период выплаты дивидендов, и многие компании для аккумулирования рублей под это также могут начать сбрасывать валютные запасы.

Ближайшей технической целью укрепления российской валюты выступает район 78 руб. за доллар. Пробив его, пара доллар–рубль двинется в район 76–76,5.

Российский рынок акций до полудня пытался корректироваться, но в дальнейшем небольшая просадка была выкуплена и начался боковик. Индекс Мосбиржи по итогам дня практически не изменился.

На мировом рынке в течение дня ситуация улучшалась. В частности, после азиатских не очень активных распродаж перешла к росту нефть, подорожав к российскому закрытию на 2%, до $76,4 за баррель.

Акции отечественных нефтяных компаний, державшиеся в последние дни намного лучше рынка, на этот позитив не отреагировали. «Лукойл» закрылся без изменений, а «Роснефть» и «Газпромнефть» снизились примерно на 0,4% каждая. При этом последние две бумаги продолжают торговаться выше важных уровней 400 руб. и 500 руб. соответственно. По законам рынка есть вероятность, что они протестируют эти уровни уже сверху вниз. Но это необязательный сценарий.

Спекулянты продолжают разгонять расписки «Эталона», которые сегодня подорожали на 7% на новости, что компания поменяет банк-депозитарий, который управляет программой депозитарных расписок. Инвесторы восприняли этот как еще один шаг к возвращению девелопера в российскую юрисдикцию, что позволит ему выплачивать дивиденды. С 10 мая, когда начался восходящий тренд по бумаге, капитализация «Эталона» выросла на 24%. Потенциал роста расписок до ближайшего технического сопротивления оценивается примерно в 18%.

При этом макроэкономические показатели заставляют осторожно относиться к покупке акций девелоперов. Так, по данным Росстата, в апреле 2023 года объем жилищного строительства в России сократился на 14,3% год к году, а за 4 месяца этого года – на 4,1%. Отчасти снижение показателя вызвано эффектом высокой базы прошлого года.

Аналитики считают, что государство будет поддерживать строительный сектор, который позволяет развиваться смежным отраслям. При этом однако девелоперы могут столкнуться с несколькими рисками: снижением цен на новостройки на фоне неопределенности в экономике, ростом себестоимости строительства и ростом ставок по ипотеке, полагают аналитики «Газпромбанк Инвестиций».

Укрепление рубля способствовало росту спроса на акции банков. Это вполне закономерно, поскольку эффективность рублевых инструментов повышается с удорожанием российской валюты.

В частности, без каких-либо иных причин на 4% взлетел ВТБ. А вот рост депозитарных расписок Группы «Тинькофф» (+3%) выглядит более логичным. Бумага сильно отстала как от рынка в целом, так и от своих банковских коллег. При этом бизнес «Тинькоффа» хорошо диверсифицирован и прибылен. Кроме того, бумага сумела преодолеть техническое сопротивление 2800 руб.

На 2% подорожали акции Банка «Санкт-Петербург», на 1,7% – МКБ.

«Красной вороной» на «зеленевших» банках стали акции Сбера, подешевевшие на 0,3%. Акции ведущего российского банка сильно опередили весь рынок и своих коллег по финансовому цеху. Поэтому сейчас некоторые спекулянты продают Сбер, перекладываясь в тот же ВТБ или «Тинькофф». Но рост Сбера может возобновиться в любой момент.

В целом же Индекс Мосбиржи продолжает оставаться в восходящем тренде. Не исключено, что после снятия краткосрочной технической перекупленности, повышенный спрос вернется в акции нефтяного сектора, если, конечно, нефть вновь не развернется вниз.