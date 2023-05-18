Страны ЕС раскололись по вопросу санкций с США и меж собою

Нельзя сказать, что обсуждение очередного, «11-го» пакета санкций значительно отличается от предыдущих. Дискуссии и споры присущи всем прошлым этапам, однако нынешняя ситуация отличается комплексностью возникающих проблем. Можно выделить, как минимум, два уровня противоречий: пара «США-ЕС» и «страны-члены ЕС».

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Вашингтон старается навязать своим партнерам условно-полный запрет экспорта в Россию, за исключением сельскохозяйственных товаров, медикаментов и некоторых других наименований. Свою позицию Штаты аргументируют стремлением как можно быстрее лишить РФ доступа к технологиям двойного назначения (которые можно использовать для гражданского и военного применения) и в целом зарубить на корню возможности Москвы обходить западные санкции.

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«Минимизация уклонения от санкций — основной фактор в ограничении возможностей России вести войну против Украины…», — заявил в своем Twitter (заблокирован в России по требованию Генпрокуратуры) госсекретарь США Энтони Блинкен. И если запрет на экспорт согласовать не удастся, Штаты надеются установить т. н. презумпцию запрета. Иначе говоря, согласно этой норме, некоторые товары не будут экспортироваться в Россию без регистрации в специальном списке (разрешенных к экспорту наименований).

Страны ЕС не готовы к прекращению экспорта в РФ. Они защищают свою более реалистичную позицию тем аргументом, что лучше, мол, добиваться усиления эффективности уже введенных ограничений. Но не едины они и меж собой, в части введения более «мягких» санкционных новаций.

Процесс одобрения 11-го пакета (подчеркнем, что сам по себе он условно-полного запрета на экспорт РФ не задержит) затягивается из-за несогласованности позиций внутри Евросоюза. Продолжаются дискуссии по поводу секторального наполнения санкций: обсуждается введение ограничений в отношении российского металлургического сектора, алмазов. А также — запрет транзита товаров (особенно высокотехнологичных) через территорию РФ. «Мы фиксируем разницу между тем, что высылаем транзитом через Россию, и тем, что приходит в третью страну», — заявила придерживающаяся «ястребиной» риторики глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Однако возможность введения ограничений в отношении некоторых из вышеперечисленных отраслей вызывает несогласие со стороны членов ЕС. Так, Бельгия последовательно опротестовывает любую попытку введения санкций против алмазной промышленности РФ, так как в Антверпене находится самая большая биржа по торговле этими драгоценными камнями.

Расхождение во мнениях отслеживается и на уровне высшего руководства ЕС. Так, 15 мая фон дер Ляйен заявила о стремлении ЕС выстроить конструктивный диалог с развивающимися странами и адекватно воспринять их интересы.

«Развивающиеся страны выразили недовольство в связи с тем, что G7 слишком сосредоточена на Украине и не уделяет достаточного внимания их нуждам и приоритетам. Мы услышали это. Мы хотим выстроить…партнерство с развивающимися странами на взаимовыгодных началах…», — пообещала она.

Но одновременно с этим глава европейской дипломатии Жозеп Боррель намекнул на возможность введения ограничений в отношении Индии: «Если дизельное топливо или бензин поступают в Европу из Индии и производятся из российской нефти, то это обход санкций, и страны ЕС должны принять меры».

Можно было бы списать это несоответствие позиций на переговорную стратегию «плохой-хороший полицейский», однако в случае с той же Индией такой подход вряд ли даст плоды. Снизить градус поспешила комиссар ЕС по вопросам конкуренции Маргрет Вестагер, заявившая, что если и будут сомнения (по поводу действий Индии), то они «будут предъявлены с протянутой рукой, а не указывая пальцем».

Мягче с каждым днем?

Споры разворачиваются на фоне стремлений Брюсселя создать новый санкционный инструмент, позволяющий вводить ограничения против третьих стран (ранняя санкционная практика ЕС касалась только физлиц и юрлиц и третьих стран). Среди всего прочего, рассматриваются такие меры, как запрет поставок высокотехнологичных товаров. В первую очередь это может коснуться Турции, ОАЭ и Центральноазиатских республик, так как именно их Брюссель подозревает в реэкспорте санкционки в РФ. Напомним, процесс обновления санкционного инструментария тоже может занять некоторое время, ведь в Евросоюзе такие решения принимаются единогласно. Кроме того, прямая угроза третьим странам может значительно навредить интересам самого ЕС. И, кажется, в Брюсселе это понимают с каждым днем, приближающим саммит «семерки».

Так, 16 мая Reuters опубликовало информацию, в соответствии с которой, в результате многочисленных обсуждений был выработан новый черновик 11-го пакета санкции. Он предусматривает более сложный процесс сокращения торговых отношений с третьими странами, заподозренными в содействии в обходе санкций. Также утверждается, что Германия настаивала на смягчении условий, в частности, в отношении Китая.

Мнения разнятся. Некоторые участники переговорного процесса в ЕС уверены, что решение по 11-му пакету будет объявлено вместе с новыми ограничениями со стороны G7. Другие убеждены в неотвратимости дополнительных обсуждений на уровне глав правительства Евросоюза на саммите в конце июня.

Разногласия между Вашингтоном и Брюсселем вносят свои коррективы в дальнейшую санкционную стратегию. Дополнительным фактором может быть и присутствие на встрече «Семерки» лидеров стран т. н. Глобального Юга: Бразилии, Вьетнама, Индии, Южной Кореи и Индонезии.

Большинство этих государств не поддерживают применение санкций как инструмента внешней политики. Их позицию приходится учитывать и Брюсселю, и Вашингтону. Так США стремятся встроить эти страны, хотя бы частично (особенно Индию), в стратегию по сдерживанию Китая в АТР. Евросоюз, в свою очередь намерен развивать с ними торгово-экономические связи. Япония, которая примет у себя саммит «Семерки», нуждается в развитии и экономического, и стратегического сотрудничества с этими странами.

Совет от панды

Треволнения американских союзников вызвали своего рода чувство жалости в Поднебесной. Редакция китайской ежедневной газеты «China Daily» 26 апреля опубликовала статью, в которой призвала ЕС и другие страны вовсе отказаться от санкций как инструмента давления.

«Санкции никогда не решали проблему региональных конфликтов…Западные санкции приносят больше вреда, чем пользы мировой экономике и глобальным цепочкам поставок…ограничения также дестабилизировали торговлю и усилили инфляцию…лидеры стран G7 должны рассматривать украинский кризис с долгосрочной и глобальной точки зрения…они должны действовать ответственно и призвать к миру, а не продолжать подливать масло в огонь», — говорится в статье.