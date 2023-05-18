Систэм Электрик анонсировала программу Инновационного Саммита в Технополисе

Российская компания «Систэм Электрик» (Systeme Electric, ранее Schneider Electric в России), производитель комплексных решений в области распределения электроэнергии и автоматизации, опубликовала деловую программу Инновационного Саммита, который пройдет с 24 по 25 мая 2023 года в ОЭЗ «Технополис Москва». Ключевой темой Саммита станет «Технологическая независимость в новых реалиях». Участники мероприятия обсудят вопросы технологического суверенитета, автоматизации и цифровизации энергетической отрасли промышленности.

Программа Саммита включает два пленарных заседания. Открывающая сессия «Вызовы технологической независимости в энергетике и пути их решения в эпоху импортозамещения» пройдет 24 мая при участии «Лаборатории Касперского». Она будет посвящена вопросам обеспечения кибербезопасности промышленных предприятий с учетом изменяющейся информационной среды.

Во второй день Саммита пройдет пленарная сессия «Цифровая трансформация в условиях турбулентности. Эффективные комплексные решения от Systeme Electric». Эксперты обсудят, как в кратчайшие сроки достичь максимальной автоматизации и цифровизации предприятий, какие эффективные практики и программные продукты для этого необходимы. В рамках сессии «Систэм Электрик» расскажет о собственных реализованных продуктах, в том числе экосистеме SystemeOne, обеспечивающей комплексный подход к цифровизации и созданной на базе российского программного обеспечения.

«Существенное повышение уровня локализации и технологической независимости от зарубежных разработок – ключевые приоритеты нашей компаний. Задачи, стоящие перед отраслью, нельзя решить за счет массового импорта иностранного оборудования, у которого непрозрачная политика по гарантиям и зачастую отсутствуют необходимые сертификации, протоколы испытаний, опыт эксплуатации в наших климатических условиях. Отрасли нужны локальные решения, основанные на отечественном НИОКРе, базирующиеся на российских производственных мощностях, а также отвечающие наивысшим стандартам качества. Поэтому мы совместно с партнерами создаем продукты, которым нет аналогов на российском рынке. В научно-исследовательские разработки и развитие собственных предприятий мы инвестируем более двух миллиардов рублей до 2025 года», – заключил генеральный директор компании «Систэм Электрик» Алексей Кашаев.

Работа Инновационного Саммита 2023 будет вестись в разных форматах – выставка, деловая программа, специализированные сессии, семинары, круглые столы. Участие в мероприятии примут компании и предприятия различных отраслей промышленности, партнёры "Систэм Электрик", работающие в области распределения электроэнергии и автоматизации - дистрибьюторы, производители щитового оборудования, ОЕМ-партнёры и системные интеграторы, ИТ-реселлеры.

Инновационный Хаб станет центральным элементом мероприятия и продемонстрирует продукты и решения для представителей компаний различных отраслей экономики – от нефтегазовой промышленности и металлургии до финансового сектора и телекоммуникаций. В рамках экспозиции можно будет ознакомиться с работой заводов «Потенциал», «ЭлектроМоноблок» (СЭЗЭМ) и НТЦ «Механотроника», а также достижениями отечественного НИОКР по управлению электроэнергией. Отдельно будет действовать зона для студентов и молодых специалистов, предлагающая возможности для трудоустройства.

Вход на мероприятие свободный по предварительной регистрации.

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