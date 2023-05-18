В ЦБ признали порок политики слабого рубля

Банк России опубликовал информационно-аналитический комментарий «Динамика потребительских цен». Согласно документу, годовая инфляция в России в апреле снизилась, а месячный прирост цен умеренный. В апреле годовая инфляция продолжала замедляться из-за эффекта высокой базы: в расчете показателя за последние 12 месяцев перестал учитываться значительный ценовой прирост апреля прошлого года.

Годовая инфляция, по прогнозу Банка России, начнет увеличиваться с мая, по мере выхода из ее расчета низких значений месячных приростов лета—осени 2022 года. В базовом сценарии — с учетом проводимой денежно-кредитной политики — она составит 4,5–6,5% в 2023 году, вернется к 4% в 2024-м и будет находиться вблизи 4% в дальнейшем.

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По оценке регулятора, ослабление курса рубля пока проявляется в стоимости лишь отдельных товаров и услуг, говорится в комментарии ЦБ РФ. Ожидается, что по мере обновления запасов и возрастания потребительского спроса курсовая динамика найдет отражение в ценах большего числа товаров.

Банк России подчеркивает, что на фоне курсовой динамики в апреле заметно подорожали зависимые от импорта услуги зарубежного туризма и легковые автомобили.

«В то же время влияние обменного курса на цены техники и электроники пока сильно не проявляется в связи со значительными складскими запасами, сформированными в прошлом году», — говорится в документе.

Снижение курса рубля к основным торгуемым иностранным валютам в апреле ускорилось по сравнению с мартом (изменение среднего курса за месяц составило 9,1%, 6,4% и 6,6% к евро, доллару и юаню соответственно). В совокупности за последние три месяца ослабление рубля ускорилось лишь по отношению к доллару.

Отложенное подорожание все равно произойдет

Действительно, соглашается начальник управления информационно-аналитического контента «БКС Мир инвестиций» Василий Карпунин, изменение курса сказывается на динамике внутренних цен не одномоментно — оно распределено во времени. Есть часть товаров, которые реагируют чуть ли не день в день, но большинство все-таки реализуются с ориентацией на логистические циклы.

В 2022 году, указывает эксперт, многие компании делали повышенные запасы из-за фактора неопределенности, и это в среднем могло проходить по более низкому курсу, чем сейчас. Поэтому дальнейшее движение оборотного капитала предприятий может предполагать импорт уже по более высоким значениям, что естественно перекладывается в конечную цену продукта. В основном, это товары с длительным сроком хранения, продукция легкой промышленности, бытовая техника, оборудование и т.п. Это процесс не одномоментный, но естественно он проинфляционный.

«Текущие уровни валютного курса в целом могут быть уже заложены в действующие прогнозы ЦБ, но вот если ослабление рубля будет происходить и дальше — условно, выше 85 по доллару, — то это уже может потребовать ужесточения денежно-кредитной политики и увеличения ключевой ставки на следующих заседаниях», — говорит Карпунин.

Дешевому импорту взяться неоткуда

С начала года российский рубль обесценился к доллару на 13,6%, к китайскому юаню — на 15,2% и к европейской валюте — на 18,5%, указывает, в свою очередь, Финансовый аналитик маркетплейса «Финмир» Сергей Чеврычкин. В базовом сценарии Банка России с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция составит 4,5–6,5% в 2023 году, а затем вернется к 4% в 2024 году и будет находиться вблизи 4% в дальнейшем.

По прогнозам регулятора, с мая 2023 года показатель инфляции начнет расти, так как из его расчета будут выходить очень низкие значения приростов цен мая—сентября 2022 года, когда цены корректировались после весеннего скачка. В своем мартовском прогнозе банк описывал влияние девальвации национальной валюты и влияние санкционных ограничений на стоимость импортных товаров, отмечает аналитик. Пришло время актуализировать информацию. Значительное отклонение по темпу роста цен можно отметить в экскурсионных услугах и услугах в сфере зарубежного туризма (+5,4% с начала года).

«Думаю, — говорит Чеврычкин, — что это связано с повышенным спросом на путёвки к высокому летнему сезон и путешествиями на майские праздничные дни. Предполагаю, что по этому направлению мы проходим пиковые значения, и увидеть постепенное снижение значений можно будет уже в летние месяцы.»

Увеличение стоимости легковых автомобилей 0,5% за март—апрель эксперт относит скорее к сезонному фактору, нежели к снижению курса рубля. Автомобильный рынок исторически с марта по май демонстрируют повышенный спрос в сегменте и новых, и подержанных автомобилей. Однако в этом году продавцы закладывают в стоимость снижение предложения из-за закрытия дилерских центров европейских, японских и южнокорейских производителей.

«Но я закладываю рост до 5% на импортные автомобили до конца года. Инфляционное давление с высокой вероятностью не обойдет стороной и рынок автомобильных запчастей, дав увеличение цен на 5–10% на импортные запчасти», — говорит эксперт.

Телерадиотовары показали снижение инфляции (–2,5% к началу года), отмечает эксперт и связывает это с затовариванием складов и доминированием предложения над спросом. Однако, констатирует он, девальвация рубля и риски усиления санкционного давление со стороны западных стран могут ограничить ассортимент импортной продукции, что сместит баланс в сторону покупателей с возможным увеличением цен — к концу года, возможно, до 3–7%.

Восстановление спроса подтолкнет цены вверх

Динамика курса рубля имеет влияние на цены, отмечает главный аналитик ПСБ Денис Попов. Однако, по его словам, в последний год это влияние было ограничено другими процессами (слабостью спроса, чрезмерным повышением цен в начале кризиса, структурной экономической трансформацией и т.д.).

«Мы по-прежнему видим, что ослабление рубля пока имеет ограниченное влияние на инфляцию и выражено реализуется лишь в отдельных товарных группах (туристических и транспортных услугах, стоимости авто и т.д.). Однако по мере восстановления конечного спроса, которое постепенно набирает силу с начала года, это влияние будет нарастать, — говорит эксперт. — При этом, мы считаем, что курс рубля сейчас уже находится вблизи своих новых равновесных значений, и в базовом сценарии существенного его ослабления в текущем году не ждем. Поэтому влияние курсового фактора на инфляцию не будет определяющим. Важно то, насколько интенсивно будет восстанавливаться конечное потребление домохозяйств».

По прогнозу ПСБ, инфляция к концу года составит 6,7% г/г (недавно прогноз был понижен с 7%). Сейчас инфляция около 2,5% г/г. Рост инфляции будет обусловлен эффектом низкой статистической базы второй половины 2022 года, а также усилением роста цен на фоне восстановления потребления и ослабления курса рубля.