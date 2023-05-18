Используемое во всех вентсистемах оборудование начали выпускать в Самаре по уникальной технологии

Новосибирская компания «Лиссиб», работающая под брендом «Неватом», запустила в Самаре производство вентиляционного оборудования и комплектующих. Инвестиции в открытие новой производственной площадки составили около 240 млн рублей, из которых 186 млн рублей под 1% годовых предоставил Фонд развития промышленности в виде льготного займа по программе «Комплектующие изделия».

«Наша первая производственная площадка по выпуску вентиляционного оборудования расположена в Новосибирске, благодаря ей мы стали крупнейшим игроком на рынке Сибири и Дальнего Востока. В 2013 году в Екатеринбурге была открыта вторая площадка, положившая начало развитию компании на Урале. Теперь мы запустили производство в Самаре, что позволит нам расширить присутствие на рынке Поволжья, Центральной и Южной России. Благодаря финансовой поддержке ФРП мы смогли оперативно приобрести современное оборудование и буквально за несколько месяцев с нуля организовать новое производство», – рассказал исполнительный директор ООО «Лиссиб» Вадим Гулькин.

Основной продукцией самарской площадки станут круглые и прямоугольные воздуховоды, фасонные элементы и детали систем вентиляции. Эти изделия составляют основной объем любой вентиляционной системы. Производство на 100% локализовано – используется только отечественное сырье.

Воздуховоды и фасонные элементы прямоугольного сечения выпускаются по уникальной для России технологии интегрированного фланца. Она позволяет минимизировать утечку воздуха из-за негерметичности соединений и обеспечивает соответствие продукции классу плотности «C». Это дает возможность применять такие изделия при строительстве «чистых помещений» и энергоэффективных объектов, к которым предъявляются повышенные требования.

До 2022 года вентиляционные изделия по технологии интегрированного фланца на российском рынке, помимо «Лиссиба», представляла только одна зарубежная компания. В прошлом году иностранный производитель ушел с российского рынка. Компания намерена покрыть 40% потребностей рынка.

После выхода на полную мощность на производственном комплексе в Самаре планируется выпускать до 510 тыс. кв. м воздуховодов и фасонных элементов в год. Одновременно с открытием нового производства на 50% возрастет объем выпуска сопутствующей продукции в Новосибирске. Таким образом, общий объем производства вентиляционного оборудования под брендом «Неватом» увеличится почти на 30%.

На заводе в Самаре создано 63 рабочих места, из которых 55 высокопроизводительных. После наращивания мощностей количество рабочих мест возрастет до 96, в том числе 88 высокопроизводительных рабочих мест..