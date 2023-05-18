США готовятся к возможности заморозки конфликта на Украине

Власти США готовятся к вероятному сценарию заморозки конфликта на Украине по корейскому сценарию на много лет или даже десятилетий.

Об этом говорится в статье газеты Politico. По данным этого издания, которое ссылается на свои источники, различные американские ведомства, в том числе Белый дом рассуждают относительно дальнейшего развития конфликта на Украине. В частности, рассматриваются варианты его «замораживания» на долгий срок, в соответствии с которым будут согласованы потенциальные линии, которые Киев и Москва согласятся не пересекать.

Эти линии необязательно должны быть официальными границами. Politico называет такой сценарий наиболее реалистичным и вероятным, так как стороны не намерены признавать поражение, а в Вашингтоне опасаются, что грядущее контрнаступление ВСУ не нанесёт «смертельного удара России».

В этой связи американский чиновник, знакомый с ходом обсуждений, ведущихся в администрации Джо Байдена, заявил изданию, что США планируют на долгосрочную перспективу заморозить конфликт, независимо от того, будет ли он выглядеть замороженным или оттаявшим",

По его словам, планирование на долгий срок становится всё более приоритетным для администрации, тогда как в предыдущие месяцы речь шла больше «о срочном и краткосрочном».

Как считают авторы публикации, даже само предположение о планировании на долгосрочную перспективу может подорвать уверенность Киева в том, что Вашингтон и дальше будет помогать Киеву. Особенно с учетом того, что некоторые республиканцы намерены ослабить поддержку Украины в будущем.

При этом высокопоставленные американские чиновники, с которыми беседовали журналисты Politico, отмечают, что конфликт на Украине будет находиться в «горячей» фазе ещё длительное время, а администрация намерена и дальше предоставлять Киеву оружие и поддержку для «вытеснения». российских военных с как можно большей территории.

Кроме того, собеседники издания выразили уверенность, что боевые действия продолжатся и после предполагаемого контрнаступления ВСУ. Согласно их прогнозам, в среднесрочной перспективе ситуация зайдет в тупик: бои будут продолжаться, но ни одна из сторон не добьется решающего успеха.

Также вероятным вариантом они называют и «войну на истощение» – ситуацию, при которой обе конфликтующие стороны будут пытаться нанести противнику огромные потери, надеясь, что тот потерпит поражение.

Авторы статьи предположили, что чем дольше будет затягиваться конфликт, тем больше вероятность того, что на Россию и Украину будет оказываться давление – как внутри, так и со стороны других стран, которые будут подталкивать к заключению договоренностей о прекращении огня, перемирии или о выработке правового механизма для остановки или прекращения конфликта.

При этом некоторые американские чиновники и аналитики заявили, что наиболее оптимальной моделью развития этого конфликта может стать Корейская война. Politico напомнило, что активная фаза боевых действий в рамках этого конфликта, закончились перемирием в 1953 году, но даже 70 лет спустя официально обе Кореи не объявили о завершении войны.

«Это правдоподобно, потому что ни одна из сторон не должна признавать никаких новых границ, и единственное, что должно быть согласовано, это прекращение стрельб вдоль установленной линии», – сообщил изданию экс-чиновник администрации Белого дома.