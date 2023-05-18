Стало известно, как будет называться российская «дочка» уходящего из РФ зернотрейдера Viterra

ООО «Витерра Рус» — российская дочерняя структура зернового трейдера Viterra — после ухода материнской компании из РФ может вернуться к бренду, под которым работала в 2004–2017 годах, и сменить название на «МЗК Экспорт».

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Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

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Отмечается, что недавно компания зарегистрировала серию доменов с именами MZK-Export, MZK-Trade и MZK-Rus. По сведениям издания, операционный бизнес Viterra планируется передать местному менеджменту; «МЗК Экспорт» может сохранить контроль над терминалом в Ростове-на-Дону мощностью до 1,5 млн т зерна в год и часть доли из 50% в терминале «Тамань» мощностью 5,5 млн т зерна в год. Еще часть доли в «Тамани» может быть продана компаниям, связанным с «Деметра-Холдингом», который владеет остальными 50%.

Уточняется, что окончательная схема передачи актива пока не определена.

МЗК (Международная зерновая компания) — первое название, под которым сегодняшняя «Витерра Рус» начала торговлю зерном в РФ в 2004 году как дочерняя структура Glencore. В 2017 году российское подразделение было переименовано в «Гленкор Агрикалчер МЗК», а в 2021-м, после смены глобального наименования Glencore Agriculture на Viterra, стало работать под нынешним названием.

По информации участников рынка, в июле прошлого — феврале этого года «Витерра Рус» была четвертым экспортером зерна из России. Компания отгрузила около 3 млн т продукции, что соответствует примерно 9% всего экспорта из РФ за этот период.

Как указывается в отчете ООО «Витерра Рус», в прошлом году компания увеличила выручку на 15,7%, до 80,7 млрд руб. (без НДС), с 69,9 млрд руб. годом ранее. Основная доля выручки пришлась на реализацию продукции на экспорт, она достигла 78,2 млрд руб. против 64,4 млрд руб. в 2021 году. Чистая прибыль снизилась до 816,6 млн руб. с 853,7 млн руб. в 2021 году.

Крупнейшие зерновые трейдеры Viterra, Cargill и Louis Dreyfus планируют прекратить экспорт зерна из Россиии с 1 июля.