Строительно-монтажные работы технопарка в Крекшино завершат к концу 2023 года

Инвестор промышленного технопарка «Крекшино» завершит строительно-монтажные работы на площадке к концу 2023 года. На данный момент на площадке завершен фундамент и ведется установка несущих конструкций, которые готовы примерно на 65%. Об этом сообщил 18 мая руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский со ссылкой на планы компании-застройщика.

Напомним, новый технопарк строят рядом с железнодорожной станцией в деревне Крекшино. Его общая площадь превысит 16 тыс. кв. м. Помимо производственных площадей, здесь построят административно-бытовой корпус и трансформаторную подстанцию. Объект возводит девелопер Capital Group в рамках городской программы по стимулированию создания мест приложения труда (МПТ).

«На одной территории здесь смогут размеситься не только производственные линии, но и помещения для лабораторий и исследований, административно-бытовые площади. Это позволит реализовать научный и интеллектуальный потенциал города, привлечь в промышленность новые кадры», — сказал Владислав Овчинский.

По его оценке, этот проект станет примером современного подхода к развитию промышленности. В технопарке появится 300 рабочих мест.

На данный момент на стройплощадке залит фундамент, ведётся установка железобетонных колонн на третьем ярусе, устройство перекрытий, присоединение к коммуникациям. Завершить полный комплекс строительно-монтажных работ планируется в конце 2023 года.

Городская программа МПТ разработана, чтобы обеспечить комплексную застройку новых районов, так чтобы инвесторы возводили там не только жилье. По ее условиям компанию-девелопера полностью или частично освобождают от платы за изменение вида разрешенного использования участка, если он также берет на себя обязательство построить объект, который будет нужен городу и создаст новые рабочие места.

По оценке Владимира Галактионова, директора по правовым вопросам и члена правления Capital Group, эта программа — пример синергии интересов города и бизнеса, когда девелоперы оптимизируют затраты на новые жилые проекты и одновременно включают в портфель инвестиционно привлекательный коммерческий или социальный объект. «Для нас наиболее гибким и перспективным форматом такого коммерческого объекта в рамках программы МПТ стали промышленные технопарки. Здесь существует значительный неудовлетворенный спрос со стороны арендаторов, который только растет, в том числе за счет активизации производства на фоне импортозамещения», — отметил Владимир Галактионов.